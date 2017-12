Gay de Montellà demana a Ciutadans que intenti formar govern al més aviat possible

Foment de Treball té clar què vol que passi amb els resultats de les eleccions del 21 de desembre. Aquest dimecres el president de Foment del Treball, Gay de Montellà, ha instat Ciutadans a liderar les negociacions per formar govern al més aviat possible. Segons Gay de Montellà, aquesta seria l'única manera de recuperar la normalitat política, cosa que també hauria d'anar acompanyada de la retirada de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

"Ciutadans s'ha presentat per guanyar. Quan un és guanyador, és motor i líder", ha dit Gay en una roda de premsa prèvia a la junta i assemblea de la patronal, acompanyat del secretari general, Joan Pujol. Tot i valorar molt positivament l'elevada participació a les eleccions catalanes, el president de la patronal catalana ha reconegut que els comicis van donar "teòriques sorpreses".

Però la petició ha sigut explícita. "Demanem als que s'han presentat i han obtingut els millors resultats la garantia, la responsabilitat i el seny de formar Govern. Per això es presenten els partits, per guanyar i governar", ha insistit, i ha recordat que Ciutadans va ser la llista més votada.

Sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, Gay de Montellà ha celebrat el replegament de les forces de seguretat. "El 155 ha de deixar de ser aplicat al més aviat possible", ha etzibat.

Sobre la marxa d'empreses de Catalunya, Gay de Montellà ha assegurat que les empreses necessiten seguretat jurídica. Ha alertat que si les empreses continuen marxant Catalunya corre el risc entre 3 i 5 anys que les inversions també es desplacin: "Si no frenem aquesta sortida d'empreses, Catalunya deixarà de ser un dels grans motors d'Europa i el motor industrial d'Espanya".

I a banda de secundar la mateixa opció del Partit Popular, que també ha instat Ciutadans a negociar per formar govern, Gay de Montellà també ha donat suport a De Guindos quan el ministre ha assegurat que "no els estranya" que institucions com el Banc d'Espanya assegurin que el procés ja està tenint impacte sobre l'economia espanyola.