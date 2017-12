El Banc d'Espanya alerta que l'economia catalana ja s'està desaccelerant

Les conseqüències econòmiques de la crisi política i institucional que va començar a l'octubre es queden a Catalunya, de moment, segons el Banc d'Espanya. El supervisor espanyol constata en l'informe sobre l'economia espanyola de l'últim trimestre de l'any que Catalunya ha patit una desacceleració més important que la resta de comunitats i que el conjunt de l'economia estatal, que va créixer un 0,8%, el mateix que el trimestre anterior.

Des del trimestre passat que el Banc d'Espanya dedica part dels seus informes macroeconòmics a Catalunya, a la qual va començar a considerar un risc per al conjunt de l'economia espanyola al setembre. Tot i que en l'últim informe de projeccions de cara al 2019 reconeixia que "gràcies a l'alleugeriment de les tensions" l'impacte seria el més benigne de tots els escenaris esperats, en l'estudi que ha elaborat sobre l'últim trimestre constata que l'economia catalana ja n'ha patit les conseqüències.

"La informació a escala regional disponible per a aquest període -encara poca- apunta a l'aparició dels primers efectes adversos lligats a l'augment de la incertesa com a conseqüència de la situació política a Catalunya registrada els últims mesos", diu textualment el Banc d'Espanya. A més, afegeix que s'han notat aquests efectes en indicadors com la despesa privada interna i la del turisme estranger. Val a dir que el Banc d'Espanya no aporta xifres sobre aquesta desacceleració de l'economia l'últim trimestre, però sí que augura que "podria portar aquesta comunitat autònoma a registrar un ritme d'avanç d'activitat inferior, en el tram final de l'any, al del conjunt de l'economia espanyola, en contrast amb el major dinamisme de l'economia catalana en trimestres precedents".

El Banc d'Espanya també avisa que tant el consum privat com la inversió en béns d'equip van reduir el ritme d'avanç els últims mesos de l'any, però apunta que es va enfortir la inversió en construcció i que la demanda exterior neta va ser positiva. Per això, el mateix Banc d'Espanya admet que "la informació disponible referida al trimestre encara és reduïda", cosa que dificulta "precisar l'impacte de l'augment de la incertesa".



El discurs del Banc d'Espanya secunda, però sense aportar xifres, el que ja manté el ministre d'Economia, Luis de Guindos, que fa una setmana va augurar que Catalunya creixeria la meitat aquest últim trimestre, un 0,4% en comptes d'un 0,8%.