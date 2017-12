Guindos diu que s'ha revertit gran part de la fuga de dipòsits bancaris gràcies al 155

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha assegurat que gràcies a l'aplicació del 155 "s'han recuperat" bona part dels dipòsits bancaris que es van retirar a Catalunya durant el mes d'octubre arran de la inestabilitat política, un problema que, ha afirmat, "va ser més intens a Catalunya que a la resta d'Espanya". En una atenció als mitjans abans d'un dinar a Foment del Treball, Guindos ha dit que, si guanyen les forces constitucionalistes, després del 21-D "continuarà el que hem vist els mesos de novembre i desembre" i es podrà "tornar a la normalitat" pel que fa als dipòsits bancaris.

En la seva primera aparició en campanya, Guindos ha afirmat que l’economia de Catalunya ha patit una forta desacceleració durant aquest trimestre, en què les previsions de creixement d’un 0,8% es quedaran reduïdes al 0,4%. El ministre d’Economia s’ha referit especialment a la frenada que han patit consum i inversions.

En la seva compareixença, Guindos ha mostrat dues fases diferenciades en aquest trimestre. D'una banda, les primeres setmanes d’octubre, en què empreses i inversors van frenar els seus plans i es va produir una sortida de dipòsits bancaris de Catalunya. De l'altra, la segona fase es va obrir amb l’aprovació de l’article 155 de la Constitució, la destitució del govern català i la intervenció de la Generalitat. A partir d’aquí, “es veu una certa normalització”, que, ha dit, només és "l'avantsala de la normalització absoluta" que es produirà si hi ha un govern constitucionalista.

Guindos no ha xifrat l’afectació de la crisi catalana en les macromagnituds econòmiques d’Espanya, que ha assegurat que tancarà el trimestre amb una evolució molt semblant a la del tercer trimestre. I això tot i que, com ell mateix ha reconegut, Catalunya representa poc menys del 20% del PIB espanyol i més del 26% de les exportacions.

Guindos ha comparegut amb el candidat del PP, Xavier García Albiol, que també ha parlat sobre economia i, en concret, sobre la fuga d'empreses. Ha dit que la xifra de les 3.000 empreses que han canviat de seu social "no és una dada que puguem veure amb optimisme", però s'ha mostrat confiat a poder revertir la situació. Albiol ha revelat que alguns empresaris que han marxat de Catalunya li han dit que estan disposats a tornar "si hi ha tranquil·litat i confiança". No ha volgut especificar de quines empreses es tracta.

En aquest sentit, Guindos tampoc ha volgut concretar si el govern espanyol impulsarà alguna mesura específica per afavorir el retorn de les seus socials a Catalunya, i s'ha limitat a dir que es podrà "capgirar" la situació si hi ha un govern no independentista que garanteixi l'estabilitat política.

Albiol comparteix la "filosofia" de les declaracions de Santamaría

Albiol ha aprofitat l'atenció als mitjans per valorar els últims temes de la campanya electoral. El candidat del PP ha defensat la polèmica intervenció de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria, que dissabte va presumir d’haver “escapçat” ERC i Junts per Catalunya. “No li veig el problema i crec que la filosofia de les paraules la podem compartir una part molt important de la població catalana”, ha afirmat. També ha afegit que està “molt orgullós que el govern de Rajoy hagi posat fi a l’aventura de Junqueras i Puigdemont”. Segons ha dit, va ser una “valoració política”, de manera que aquells que la volen denunciar, en referència a JxCat i ERC, només volen “embolicar la troca”.

Amb relació a l’expedient a Sànchez i Junqueras, Albiol s'ha limitat a dir que no pot valorar “una decisió d’Institucions Penitenciàries en base a l’incompliment del reglament d’uns presos”. “Entrar al detall de les decisions d’Institucions Penitenciàries en base a si dos reclusos s’han saltat el reglament no em correspon”, ha afirmat.