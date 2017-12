El Banc d’Espanya creu que la crisi política tindrà poc impacte econòmic gràcies a un "alleugeriment" de les tensions

El Banc d'Espanya ja va avisar fa uns mesos que l'impacte de la situació política a l'Estat afectaria el conjunt de l'economia espanyola en una forquilla que podia oscil·lar entre un 0,3% i un 2,5% del creixement del PIB. Després de tenir en compte per primera vegada Catalunya com un factor de risc, aquest divendres l'organisme ha revisat a la baixa –però per la banda menys negativa de la forquilla– les perspectives de creixement per al PIB espanyol de cara al 2018 i el 2019. Així, després que aquest any l'economia espanyola avanci un 3,1%, les previsions del Banc d'Espanya deixen la taxa de creixement en un 2,4% el 2018 i un 2,1% per al 2019 i el 2020, 1 dècima menys que les anteriors previsions.

Considera que les últimes setmanes s'ha produït un "alleugeriment" de les tensions que podria suposar un creixement més gran del PIB

Segons la nota informativa que ha publicat aquest divendres l'organisme, aquesta dècima menys "és conseqüència de l'augment de la incertesa associada a la situació a Catalunya, els efectes de la qual es veuen parcialment compensats per l'impacte net dels canvis en els supòsits tècnics i fiscals". El supervisor explica que aquesta rebaixa recull els canvis observats entre el 18 de setembre i el 22 de novembre i incorpora les dades de comptabilitat nacional del tercer trimestre. Això sí, si el Banc d'Espanya havia situat en una forquilla d'entre el 0,3% i el 2,5% del PIB l'impacte negatiu en el creixement per la situació política, aclareix que la magnitud observada fins ara "està en l'escenari més benigne de tots els considerats".

El Banc d'Espanya sí que matisa que si "persisteixen" les incerteses al voltant de la situació catalana la incidència final pot variar en funció de la magnitud de les tensions. Considera que les últimes setmanes s'ha produït un "alleugeriment" de les tensions que podria suposar un creixement més gran del PIB. Però creu que si "reboten" les tensions l'impacte podria ser més pronunciat sobre les decisions de despesa dels agents privats.

Els vents de cua compensen l'impacte

Avisa que demanda interna i ocupació es desacceleren

El Banc d'Espanya assenyala que "els efectes adversos sobre les decisions de despesa que es deriven de l'augment de la incertesa s'estan veient contrarestats per la millora del context econòmic internacional i en particular europeu" i, per això, avisa que l'impacte pot seguir condicionant en un futur el creixement de l'economia espanyola, sobretot els pròxims anys, quan Espanya deixarà de tenir un context tan favorable.

Hi haurà "una moderació dels elevats ritmes de creixement que s'han observat els últims anys"

En tot cas, l'economia espanyola es desaccelerarà però continuarà avançant impulsada principalment per la demanda nacional i també la demanda exterior neta. Això sí, totes dues van a la baixa. El mateix passa amb el ritme de creixement de l'ocupació. Segons aquest organisme supervisor hi haurà "una moderació dels elevats ritmes de creixement que s'han observat els últims anys". Sí que considera que la taxa d'atur podrà baixar per sota de l'11% a finals del 2020.

Pel que fa als preus, després d'augmentar un 2% el 2017, el Banc d'Espanya creu que creixeran un 1,5% i un 1,4% els dos pròxims anys i s'acostaran a l'1,7% el 2020. Unes xifres que situen l'augment de les pensions i dels salaris per sota del que creixen els preus i que, per tant, auguren una pèrdua de poder adquisitiu.