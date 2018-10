La Generalitat reactivarà el centre de FP de Martorell a partir del curs vinent

El centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell, inaugurat ara fa tres anys, comença a veure la llum. Aquest divendres, la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, ha anunciat que el recinte oferirà els seus primers cursos "a partir del setembre de 2019". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Chacón ha afirmat que les classes arrencaran en funció de com avanci el procés de licitació. La consellera ha comentat que el concurs arrencarà en breu, amb la intenció que sigui un sol operador el que gestioni la formació del centre.

"Finalment l'hem desaturat", ha celebrat Chacón. Segons ha apuntat la mateixa titular d'empresa, el departament es va reunir recentment amb Treball i Presidència i Ensenyament, juntament amb el Clúster de l'Automòbil i l'Ajuntament de Martorell per posar fi a la inactivitat del centre. Aquests mateixos agents seran els que formaran part del consorci per gestionar el centre de FP, tal com ha confirmat Chacón. De fet, i tal com va avançar l'ARA, les primeres reunions per desencallar la licitació de la gestió van iniciar-se el passat 9 de juliol.

El centre té una capacitat per acollir més de 14.000 estudiants i va costar al voltant de 13 milions d'euros. El projecte es va anunciar l'any 2009 per potenciar la Formació Professional dual, però les obres es van allargar més del compte. Finalment es va inaugurar l'any 2015, però la licitació de la gestió, fins ara, seguia encallada.

"No es van donar ajudes a Amazon"

L'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail, Comertia, va demanar el passat dijous a la Generalitat si Amazon havia rebut ajudes per instal·lar un dels seus centres logístics a El Prat de Llobregat. Davant aquesta petició, la consellera Chacón ha assegurat que "no es van donar ajudes a Amazon" i, a més, ha recordat que Amazon ha anat anunciant altres inversions al territori català.

Precisament la titular d'Empresa ha posat en valor els projectes d'inversió estrangera en marxa a Catalunya. "Ara mateix estem gestionant quasi 400 projectes d'aquest tipus, que són molts més que l'any passat", ha comentat. Chacón, a més, ha dit que les multinacionals estrangeres "escullen Catalunya sobretot pel talent" en comptes de fixar-se en qüestions polítiques.

Preocupació per les mobilitzacions

Les protestes per part dels CDR amb motiu del primer aniversari de l'1-O han arribat a posar la conselleria d'Economia en cert estat d'alerta. "Si això es perllongués [fent referència a les mobilitzacions], els cicles productius es veurien afectats", ha comentat Chacón. La consellera opina que s'ha de "conjugar la mobilització social" amb el fet de voler aconseguir "un país que gaudeixi d'una economia productiva, oberta i innovadora".