La Generalitat assoleix el 2017 superàvit sense comptar el deute

El pitjor de la crisi ja queda enrere i això es nota també en els comptes de la Generalitat. L’administració catalana va tancar el 2017 amb superàvit en la seva operativa corrent, excloent els interessos -que s’inclouen en el càlcul del dèficit primari- i el deute. És el primer cop des del daltabaix de la crisi que la Generalitat assoleix aquesta fita.

Segons l’informe d’execució pressupostària del departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda al qual ha tingut accés l’ARA, els ingressos van créixer molt més que les despeses, i això va facilitar que es tanqués un exercici més equilibrat que els anteriors. Encara caldrà esperar uns quants dies per saber si la Generalitat ha complert amb l’objectiu de dèficit imposat pel govern de Mariano Rajoy del 0,6% del PIB.

La xifra definitiva de l’equilibri pressupostari es coneixerà quan es facin els ajustos amb la normativa europea. En qualsevol cas, però, han ajudat a la millora diversos aspectes, com ara que el pressupost de la Generalitat es va fer amb un objectiu de dèficit del 0,5% del PIB i no es va modificar quan Hisenda va decidir donar una dècima més de gràcia a les comunitats autònomes.

Segons l’informe d’execució, els ingressos no financers de la Generalitat van ser durant el 2017 de 24.140 milions, un 7,8% superiors als de l’any anterior. Van tenir un pes especialment important la millora de les bestretes del sistema de finançament i la liquidació pendent del 2015, cobrada al juliol, d’uns 1.800 milions. Això es produeix perquè la recaptació real del 2015 va ser molt superior al que aleshores anticipaven les bestretes rebudes per la Generalitat. També hi ha ajudat l’important augment de la recaptació, sobretot d’impostos relacionats amb el sector immobiliari.

Una diferència de 784 milions

Mentre els ingressos no financers van créixer gairebé un 8%, les despeses no financeres van millorar un 4,9% el 2017 respecte a l’any anterior, fins als 25.255 milions. Tot i que les despeses van créixer menys que els ingressos, van seguir augmentant, sobretot per l’increment dels interessos del FLA.

Amb aquests nivells d’ingressos i de despeses, el saldo de les operacions corrents el 2017 va tenir un dèficit de gairebé 236 milions, als quals s’haurien de sumar 879 de dèficit de les operacions de capital. En total, doncs, els números vermells van ser de 1.115 milions. Però si s’exclouen els interessos i el deute, el saldo primari d’operacions corrents és de 556 milions, cosa que comporta un superàvit corrent primari. L’any 2016 l’exercici es va tancar amb un dèficit primari de 228 milions. La diferència entre exercicis és notable i arriba als 784 milions. I, amb tot, el dèficit no financer pressupostari s’ha reduït en 571 milions.

“En el tancament de l’any sempre hi havia dèficit primari”, recorda el catedràtic d’economia de la UPF i antic secretari d’Economia i Finances de la Generalitat Albert Carreras. “Els números demostren que l’administració Junqueras ha sigut molt prudent”, diu. Aquest expert recorda que tot plegat qüestiona altre cop la intervenció dels comptes públics ordenada pel ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro: “La Generalitat vivia un bon moment de tresoreria, com es demostra amb el fet que al setembre i a l’octubre va avançar les nòmines amb la seva caixa, i això demostra que la intervenció per part d’Hisenda al mes de setembre no va ser, com va justificar Montoro, per la llei d’estabilitat, sinó per poder controlar totes les despeses fins al mínim detall”. Carreras, a més, es va mostrar optimista de cara a la continuïtat d’aquest moment per a les finances públiques. “Els ingressos continuaran creixent en els pròxims anys perquè, pel sistema de finançament, la millora de l’economia es nota amb un parell d’anys de retard”. A més, recordava que sense nous pressupostos no hi haurà nou sostre de despesa, i això limita la capacitat inversora de la Generalitat.

La millora d’ingressos es produeix tant en relació a l’any 2016 com al pressupost aprovat per al 2017. Els ingressos de la Generalitat van pujar el 2017 a 32.750 milions, una xifra que és 531 milions superior a la del 2016 i suposa un compliment del 105% sobre el pressupost, que preveia uns ingressos de 31.211 milions d’euros. Destaca sobretot l’augment del 8% dels ingressos corrents, fins als 24.017 milions, pel fort impuls dels impostos directes (+11%), els impostos indirectes (+12%) i les taxes (+17%).

Pel que fa a les despeses, van pujar a 31.198 milions, 242 milions més que el 2016, amb una execució pressupostària del 96%. Malgrat que les despeses corrents van incrementar-se un 5,4% respecte a l’any anterior, van quedar cinc punts per sota del que s’havia pressuposat.

El 155 es queda en el 0,7%

La intervenció dels comptes de la Generalitat per l’Estat només va afectar el 2017 el 0,3% de la despesa del Govern, segons es desprèn de l’informe d’execució. En total, el Govern no va poder disposar, a causa de la intervenció dels comptes al setembre i l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a partir de l’octubre, de poc més de 90 milions d’euros. Tot plegat va arribar en un bon any per als comptes públics, amb un increment dels ingressos del 8% i superàvit primari.

L’import inicialment declarat com a no disponible era de 481 milions d’euros entre la Generalitat i altres ens administratius.

En total, l’import finalment retingut pujava a 356 milions, però si s’exclou el fons de contingència -un fons que com diu el seu nom no és despesa pressupostada, sinó que són diners disponibles per a possibles imprevistos- la quantitat realment afectada és de 91 milions, un 0,3% del pressupost definitiu.