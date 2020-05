Generalitat i govern espanyol veuen poc realista nacionalitzar Nissan

La Generalitat i el ministeri d'Indústria consideren que nacionalitzar Nissan és una solució poc realista i difícil de portar a terme, després que la multinacional japonesa anunciés dijous que marxarà de Catalunya al desembre i apareguessin les primeres propostes de nacionalització de l'empresa per salvar-la, com la del vicepresident Pablo Iglesias o la del diputat Gabriel Rufián.

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, en una entrevista a Catalunya Ràdio, no ha descartat la possibilitat d'una nacionalització, malgrat que ha matisat que no hi ha diners al pressupost. La consellera, en un piulada a Twitter, deia després que "s'ha de fugir de demagògies" i que "la nacionalització no és una opció realista".

Per respecte a tots els treballadors de Nissan afectats, ara hem de fugir de demagògies. La nacionalització no és una opció realista, per bé que no hi ha cap escenari tancat. Treballem per minimitzar l’impacte de la decisió i que els treballadors i els proveïdors tinguin un futur — Àngels Chacón (@angelschacon) May 29, 2020

Per la seva banda, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha afirmat que "sempre que hi hagi una iniciativa privada, el que ha de fer el govern és acompanyar". Maroto, en declaracions a la cadena Cope, ha subratllat que el govern espanyol "ja ha ajudat molt" empreses com Nissan.

El president espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, van parlar dijous després que es conegués la decisió de Nissan de tancar a Barcelona i van acordar que mantindran una reunió la setmana que ve per estudiar possibles solucions.

Respecte a les ajudes rebudes per l'empresa, la consellera Chacón ha reconegut que la Generalitat havia destinat 25 milions d'euros en els últims anys a Nissan, uns diners que seran molt difícils de recuperar.

Respecte a aquesta qüestió, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha proposat un canvi en el sistema de les ajudes a la indústria, no basat en subvencions sinó en entrar en el capital.

"Potser hauríem d'abandonar la idea de la subvenció i pensar en una entrada de capital conjunt per tenir més incidència sobre les decisions de les multinacionals, ja que demanen que hi hagi aportació pública", ha dit Aragonès en una entrevista de Rac 1.

En aquest sentit, ha posat com a exemple que a França l'estat és propietari d'una part de Renault i això condiciona les decisions de la companyia. Precisament aquest divendres, Renault, que forma l'aliança amb Nissan, ha mostrat els seus plans, que passen per acomiadar 4.600 empleats a França i 10.000 a tot el món en els pròxims tres anys, però no tancarà les fàbriques espanyoles.

El vicepresident Aragonès ha admès que és molt difícil que Nissan es quedi a Catalunya, i ha considerat que es tracta de les decisions industrials més dures de les últimes dècades: "Però no deixarem de treballar per aconseguir-ho". "No abaixarem els braços. No és moment de posar plans B sobre la taula", ha asseverat Aragonès, per a qui la indústria de l'automòbil té futur a Catalunya.

Sobre possibles plans B, la consellera Chacón ha dit que n'hi ha, però no els ha volgut revelar, amb l'argument: "No regalarem a Nissan que marxi de manera fàcil i ràpida".

Qui s'ha referit també a la crisi de Nissan és Pere Navarro, delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, organisme que és el propietari dels terrenys de la planta principal de Nissan. La companyia japonesa haurà de negociar amb el Consorci pels anys de lloguer que li queden. Navarro ha dit a TV3 que s'estan buscant opcions per ocupar els terrenys si Nissan plega. Navarro ha dit a més: "No sé si hi haurà gaire gent que, a partir d'ara, tingui ganes de comprar-se un Nissan".

Pacheco: aturarem les plantes de Renault

El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, que és empleat de Nissan, ha advertit aquest divendres que els treballadors faran "pressió" i aturaran les plantes de producció de Renault, soci de l'aliança de Nissan que es quedarà el negoci europeu, per intentar revertir el tancament de la plantes catalanes.

Pacheco ha estès la mà a la negociació, però ha advertit que mantindran "el garrot" a l'altra perquè "sigui una necessitat trobar una solució". "Els farem una ratera", ha avisat Pacheco, recordant la dependència de les plantes de Renault de peces d'abastiment que fan els treballadors de Nissan. Segons Pacheco, hi ha opcions de revertir l'anunci de tancament de Nissan.

Centenars de treballadors de Nissan han continuat amb les seves mobilitzacions i s'han concentrat aquest divendres davant diversos concessionaris de la marca a Barcelona (La Maquinista), l'Hospitalet de Llobregat, Granollers i Molins de Rei.

Els empleats de la companyia automobilística han penjat cartells i en alguns casos han tirat ous als concessionaris, i els que estaven a l'Hospitalet han tallat el trànsit a la Gran Via durant uns minuts.