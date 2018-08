Glovo es reforça a l’Europa de l’Est i obrirà a Ucraïna i Geòrgia

La llista de països que es comencen a omplir de repartidors de Glovo no para de créixer. La start-up de missatgeria instantània es prepara ara per aterrar a dos nous països de l’Europa de l’Est amb l’objectiu de reforçar la seva presència a la zona, segons ha pogut saber l’ARA. La companyia barcelonina està buscant treballadors per començar a operar a Ucraïna i Geòrgia, després que el maig de l’any passat ja aterrés a Bucarest, la capital de Romania. Concretament, per muntar una oficina a Kíev i llançar el servei a la ciutat l’empresa necessita almenys sis professionals per a àmbits com les vendes, el màrqueting o l’atenció al client. D’altra banda, vol contractar un mínim de vuit persones a Tbilissi, la capital de Geòrgia, per començar a operar en aquest país.

En l’últim any, la companyia que dirigeix el català Oscar Pierre ja ha arribat a una vintena de països. S’ha obert a l’Uruguai, Guatemala, Panamà, Costa Rica, l’Equador, el Marroc, Egipte, Turquia i Romania, i, de fet, l’Àsia, Austràlia i l’Amèrica del Nord són els únics territoris que encara es resisteixen a la política d’expansió internacional de Glovo.

A més del mercat espanyol, on l’aplicació ja reparteix comandes a unes vint ciutats, el Brasil continua sent el mercat on Glovo està fent més esforç per créixer. L’empresa ja té presència en una dotzena de ciutats brasileres, encara que el seu centre d’operacions a l’Àmèrica del Sud són les oficines de Buenos Aires. En aquest mercat, la start-up també ha topat amb la forta competència de Rappi, el seu equivalent colombià, que ha jugat amb l’avantatge de tenir ADN llatí per guanyar terreny a l’empresa catalana.

Forta inversió per expandir-se

Tot i així, la ràpida expansió de Glovo arreu del planeta no s’entén sense els números que hi ha al darrere de la companyia. En ple conflicte amb els seus repartidors a Espanya, a finals de juliol va aconseguir 115 milions d’euros d’alguns dels seus inversors actuals -com el gegant del comerç electrònic japonès Rakuten- i de nous com AmRest, el propietari polonès de la cadena de restaurants La Tagliatella. Aquesta nova injecció de capital implica que la valoració de la plataforma ja es podria situar fins i tot per sobre dels 300 milions d’euros.