Glovo invertirà 20 M€ per créixer amb entregues ràpides per a comerços

"Anar un pas més" és una de les expressions més recurrents de la indústria tecnològica quan es tracta de posar un peu en nous negocis i, per tant, nous ingressos. La plataforma de repartiment a domicili Glovo l'ha tornat a repetir aquest dijous, després d'explicar el seu nou pla d'expansió per invertir més de 20 milions d'euros en impulsar les entregues ràpides per a comerços. "Inicialment ens hem centrat en la restauració, però veiem una oportunitat en l' e-commerce", ha explicat Daniel Alonso, responsable de la divisió de Glovo que gestionarà aquest eix.

De fet, la companyia catalana ha encunyat un nou concepte per definir aquesta estratègia: el Q-commerce (la Q és de quick, ràpid en anglès). Es tracta de comandes a través de la mateixa aplicació mòbil de Glovo que no es limiten a l'alimentació, sinó que inclouen tota mena de botigues, des d'electrònica fins a cosmètica i joguines, tant grans distribuïdors com petits comerços. "De la mateixa manera que a la teva llar tens accés a l'aigua, volem que tinguis la mateixa sensació quan compres", ha incidit Alonso.

Glovo ja comptava amb altres tipus de negocis dins la seva plataforma –amb un percentatge força residual– així com el model de les dark stores, magatzems gestionats per la mateixa empresa amb un assortiment de supermercat de conveniència. Aquestes botigues tenen personal propi que la companyia anomena pickers (com els empleats dels centres logístics d'Amazon) i que es dediquen a elaborar les comandes per entregar-les als repartidors.

Actualment a Espanya té nou dark stores, cinc a Barcelona i quatre a Madrid, i l'empresa preveu consolidar la xarxa logística l'any vinent. Ara per ara hi ha un equip d'un centenar de treballadors dedicats a la divisió de comerç. A banda dels seus propis supermercats, Glovo també permetrà a terceres empreses obrir les seves botigues online dins la plataforma, de manera que serà l'aplicació la que assumirà la preparació de l'estoc i l'enviament dels paquets. L'objectiu de la companyia és situar-se en una facturació mensual de 40 milions d'euros a finals del 2021.

Silenci sobre el model laboral

L'aposta per les comandes més enllà de la restauració, ha assegurat Alonso, ajudarà l'empresa a omplir les hores vall en què normalment no té tanta demanda i, per tant, també implicarà que els riders puguin treballar més. Tot i així, el directiu ha rebutjat comentar els canvis que hi hauria a l'operativa en funció de la nova llei per al treball en plataformes que prepara el govern espanyol. Tampoc ha valorat l'impacte de la sentència del Tribunal Suprem que a finals de setembre va considerar que els missatgers de Glovo eren falsos autònoms.