Goirigolzarri i Gortázar presenten demà la nova CaixaBank en un acte a València

El primer i simbòlic acte públic de la nova CaixaBank tindrà lloc fora de Catalunya. Segons han explicat a l'ARA diverses fonts financeres, a hores d'ara està previst que demà divendres al matí José Ignacio Goirigolzarri i Gonzalo Gortázar facin els honors des de la ciutat de València, on CaixaBank i Bankia tenen la seu oficial.

Goirigolzarri, fins ara president de Bankia i que passarà a ser-ho del primer banc català, i Gortázar, que seguirà com a conseller delegat de l'entitat, explicaran els detalls de l'operació financera més gran dels últims anys, que deixarà CaixaBank com a primer banc en activitat a Espanya i desè d'Europa en actius.

S'espera que aquest dijous a la tarda els consells d'administració de les dues entitats es reuneixin per aprovar formalment la fusió. Però diverses fonts han coincidit que possiblement no s'explicaran els detalls de l'operació: ni el preu a pagar per Bankia, ni el repartiment accionarial definitiu ni el nombre de consellers que tindran La Caixa i l'Estat, principals accionistes de les respectives entitats.

El que sí que se sap, al marge dels futurs president i conseller delegat, és que la marca i el logo seguiran sent els de l'entitat amb seu operativa a Catalunya, i que la seu social seguirà a València. Quedarà per saber quin és l'abast de la retallada de personal que s'espera en dues entitats que en total sumen 43.000 treballadors. Fonts del sector apunten que la pèrdua de llocs de treball pot situar-se en una forquilla d'entre un mínim del 5% i un màxim del 20%.