El Govern obre un expedient per investigar si hi ha discriminació sexista en la selecció de personal del MWC

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert un expedient per investigar si hi ha discriminació sexista en la selecció de personal del Mobile World Congress (MWC). El sindicat UGT va presentar la setmana passada un informe en què denunciava els requisits que havien de complir les hostesses per treballar al Congrés, entre els quals hi havia tenir una talla de 36/38, portar mitges primes i maquillatge, i fins i tot s'oferien sous més alts a les que fan més d'1,75 metres.

Davant d'aquesta situació, el sindicat UGT va registrar tres denúncies davant d'Inspecció de Treball, que ara començarà el procés per determinar si els fets denunciats incorren en conductes contractuals que no s'ajusten a la llei. El departament ha avisat en un comunicat que "s'actuarà de manera expeditiva" si es confirmen els fets, "com s'ha fet en altres ocasions".

També ha instat a denunciar qualsevol vulneració dels drets vigents dels treballadors, i molt especialment aquelles que puguin estar motivades per raó de sexe o orientació sexual.