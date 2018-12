El Govern torna a pagar amb retard

Catalunya és la tercera comunitat autònoma que paga més tard als seus proveïdors, i ho fa també amb un dia més de retard que l’administració de l’Estat. En total, la Generalitat paga amb una mitjana de 48 dies, 18 dies per sobre del límit de 30 dies que marca la llei a Espanya. El govern central, en canvi, paga a 47 dies, mentre que les administracions locals (ajuntaments, consells comarcals i insulars, diputacions) ho fan, de mitjana, a 63 dies. A diferència del govern central, la Seguretat Social sí que compleix i abona els pagaments als proveïdors amb una mitjana de 25 dies.

Pel que fa a les comunitats autònomes, més de la meitat incompleixen el període legal de 30 dies. De les 17 administracions autonòmiques espanyoles, vuit estan dins d’aquest límit, mentre que la resta el superen. Catalunya es veu superada només per Cantàbria i el País Valencià, que abonen les factures a 65 i 62 dies, respectivament. Les comunitats més complidores són Galícia, amb 14 dies, i Andalusia, amb 22 dies. El govern de les Balears està a un nivell similar al de la Generalitat de Catalunya, amb un pagament de 46 dies de mitjana, mentre que la Comunitat de Madrid es queda a 29 dies.

La normativa per comptabilitzar el període mitjà de pagament de les administracions va variar l’abril passat, quan es va adaptar als requisits exigits per la legislació europea. Fins llavors el període de pagament es calculava des del moment que una factura arribava a l’administració corresponent fins al moment que es pagava, i d’aquest període de temps se’n restaven 30 dies. Amb el canvi regulatori, l’entrada de la factura ja no es té en consideració, sinó que es passa a comptar des del moment que l’administració expressa la seva conformitat amb el pagament i fins al dia que la liquida, sense restar-hi res. Això va provocar que, per exemple, el període mitjà de pagament de la Generalitat fos de 24 dies el març passat, i que al mes següent, amb l’entrada en vigor de les noves regles, augmentés fins als 45 dies.

“No ha canviat res”

Durant anys la Generalitat va pagar amb molt retard als seus proveïdors per problemes de tresoreria derivats d’haver de rebre els diners del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) -dependent del ministeri d’Hisenda- per la impossibilitat de recórrer als mercats de deute per finançar-se. No obstant això, fonts del departament d’Economia recorden que l’executiu català “ara compleix”, perquè fins al març estava dins del termini de 30 dies, i que la causa que la Generalitat torni a pagar més tard del que marca la llei es deu únicament al canvi normatiu. “Per als proveïdors no ha canviat res, perquè continuen cobrant en els mateixos terminis que abans que es produís el canvi o, en el cas de Catalunya, fins i tot millor”, asseguren aquestes fonts.

En aquest sentit, la Generalitat reivindica que el mes passat es va posar al dia en el pagament a les farmàcies després de vuit anys amb retards. El govern català assegura que els pròxims mesos tornarà a reduir el període d’abonament de factures per sota del màxim legal. La principal via per rebaixar els terminis de pagament, segons el departament d’Economia, serà l’automatització de processos de liquidació de factures.