El Govern fa una proposta a Nissan perquè segueixi a Barcelona

El Govern ha fet arribar a Nissan una oferta per intentar evitar que la marca automobilística desmantelli la seva planta de la Zona Franca i abandoni Catalunya. Així ho ha explicat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en una entrevista que publica 'El Periódico'.

El màxim responsable de producció de l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, José Vicente de los Mozos, va assegurar aquesta setmana a Ginebra que la direcció mundial de Nissan al Japó ha donat el vistiplau a un pla per salvar la planta barcelonina de la marca, però que ara la direcció local ha de negociar-lo amb les administracions i els sindicats.

Davant la petició d'ajudes que ha fet Nissan, l'executiu assegura que "ha fet una proposta i està treballant amb l'empresa perquè no desmantellin la seva planta a Catalunya", segons diu la consellera a l'entrevista.

Chacón afegeix: "No hauríem de tenir cap problema per a aconseguir un acord". Malgrat no voler donar detalls pel caràcter "confidencial" de l'oferta, la consellera concreta que es tracta d'"una proposta econòmica i de tota mena". "És la proposta suficient perquè Nissan pugui optar amb la candidatura de Barcelona a nous projectes industrials. Nissan no pot dir res sobre la predisposició de la conselleria d'Empresa a donar la talla en ajudes. Som conscients del que representa el sector per a Catalunya", afirma.

Per acabar, la consellera considera que "evidentment" la seva proposta ha d'anar associada a canvis tecnològics com el de la producció de vehicles elèctrics. "Tot i així, tenim els límits que s'estableixen per a les ajudes d'Estat. Les candidatures poden arribar del Regne Unit o de qualsevol altre país, però la candidatura de Barcelona estarà al nivell de qualsevol", conclou.

Nissan té dues plantes industrials a Catalunya, una a Montcada i l'altra a la Zona Franca. A aquesta última, amb una plantilla lleugerament superior a les 3.000 persones, és on es fabriquen vehicles, però en els últims dos anys ha anat perdent models, primer el Pulsar, després l'Evalia, i abans de l'estiu deixarà de produir la versió de combustió interna de la furgoneta l'NV200, amb la qual cosa només quedarà el model elèctric d'aquesta furgoneta, la e-NV200 i la 'pickup' que Nissan fabrica per a la seva pròpia marca, Renault i Mercedes.

La planta de la Zona Franca està treballant a un 38% de la seva capacitat i, a més, li cal abordar importants inversions: la més urgent, la d'una nova planta de pintura, ja que l'actual no s'adapta a les futures normatives.