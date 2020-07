Grifols llança a Europa un fàrmac per tractar problemes de coagulació

Grifols diversifica la cartera de productes. Si fins ara eren una de les principals empreses mundials en producció de derivats del plasma, la companyia catalana ha anunciat aquest dijous que comença a distribuïr a Europa i Turquia, en exclusiva, el fostamatinib. Aquest producte és el primer compost no plasmàtic que llança la divisió de biociència de Grifols a Europa. Es tracta d'un medicament que tracta la trombocitopènia immune crònica (PTI, la sigla de la denominació anterior de la malaltia).

La PTI és un trastorn autoimmune que es produeix quan el mateix organisme ataca i destrueix les plaquetes (les cèl·lules que ajuden a coagular la sang i a fer cicatrius). En conseqüència, als pacients de PTI els surten molts hematomes quan, per exemple, es donen un cop, i sagnen més del normal. Les persones que la pateixen tenen un risc més gran d'experimentar hemorràgies molt severes, que poden arribar a causar la mort.

Els tractaments actuals de la malaltia, segons Grífols, inclouen esteroides, estimuladors hormonals de la producció de plaquetes i l'extirpació de la melsa, però no tots els pacients hi responen bé. És aquí on entren medicaments com el fostamatinib (que es comercialitzarà amb el nom de Tavlesse): el seu principi actiu bloqueja un enzim que estimula certs processos del sistema immune. Llavors el cos deixa d'atacar les seves pròpies plaquetes. El Tavlesse s'administrarà als pacients adults que no hagin reaccionat als tractaments inicials. Se subministra via oral i un metge n'ha d'anar revisant la dosi, depenent del recompte de plaquetes.

Grifols ha aconseguit els drets de comercialització en exclusiva a Europa i Turquia del fostamatinib per tractar la PTI. Un cop la Comissió Europea va autoritzar el medicament, el gener passat, l'empresa vallesana ha començat a distribuir-lo a Alemanya i al Regne Unit. En els pròxims divuit mesos el llançarà per fases a la resta de països europeus i, finalment, s'obrirà al mercat del Pròxim Orient a través de Turquia.

Tot plegat neix d'un acord entre Grifols i la farmacèutica nord-americana Rigel –que és la que fabrica el medicament– signat el gener del 2019. La companyia catalana acabarà pagant un màxim de 297 milions de dòlars a Rigel, dels quals ja n'ha abonat uns 50. La intenció de l'empresa és incidir en el tractament de les malalties cròniques i minoritàries, perquè el fostamatinib té potencial, afirmen, per tractar altres problemes de salut.