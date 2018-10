Grifols es dispara a borsa després d'anunciar un nou tractament contra l'Alzheimer

Les accions de la multinacional farmacèutica Grifols han pujat un 7,2% aquest dilluns al matí, després que l'empresa anunciés dissabte la descoberta d'un nou tractament que alenteix un 61% l'evolució de l'Alzheimer en pacients amb un estadi moderat de la malaltia.

Els inversors han reaccionat positivament a l'anunci d'aquesta nova teràpia després de la davallada d'un 6% patida per Grifols a inicis d'octubre, quan el banc suís UBS va publicar un informe en què s'aconsellava als inversors desprendre's dels títols de la farmacèutica catalana i en rebaixava el preu dels 25 als 18 euros per acció. L'entitat financera suïssa va assegurar que l'aparició de la tecnologia anti-FcRn, un tractament per a malalties del sistema immunològic que estan provant diversos laboratoris, podria acabar substituint la immunoglobulina, un principi actiu comercialitzat per Grifols i que li suposa el 20% dels ingressos.

El nou tractament contra l'Alzheimer, però, permet canviar la tendència en borsa de la companyia catalana d'hemoderivats. Aquest nou tractament anunciat dissabte utilitza l'extracció de plasma –és a dir, la part líquida de la sang– pel mètode anomenat plasmafèresi, que consisteix a la separar el plasma dels glòbuls blancs i vermells. Posteriorment, el plasma és substituït per una variant de la proteïna albúmina, abundant a la sang. Segons Grifols, els pacients amb un estadi moderat de l'Alzheimer tractats amb aquest nou mètode terapèutic veuen com els efectes de la malaltia es frenen un 61%

No obstant això, l'estudi, dissenyat en col·laboració amb amb la Fundació ACE de Barcelona i l'Alzheimer Disease Research Center de la Universitat de Pittsburg (Estats Units), no ha pogut demostrar de manera fefaent que el tractament tingui impacte en malalts que pateixin l'Alzheimer en un estadi lleu.