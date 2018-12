Detenen la directora financera de Huawei al Canadà per una suposada violació de les sancions a l'Iran

Les forces de seguretat del Canadà han detingut la directora financera de l'empresa de telecomunicacions Huawei, Meng Wanzhou, per haver violat presumptament les sancions imposades contra l'Iran.

Meng, que és filla del fundador de la companyia, Ren Zhengfei, va ser detinguda l'1 de desembre, segons ha transcendit aquest dijous, i està pendent d'una vista judicial fixada per demà divendres.

La directora financera podria ser extradida als Estats Units per haver violat suposadament les sancions imposades per Washington sobre Teheran, tal com ha indicat un portaveu del departament de Justícia del Canadà.

Huawei ha confirmat l'arrest en un comunicat i ha assegurat que se li ha donat poca informació sobre els càrrecs presentats contra Meng. A més, la companyia ha deixat clar que no estava al corrent que "hagués incorregut en irregularitats".

L'ambaixada xinesa en demana l'alliberament immediat

L'ambaixada de la Xina al Canadà ha expressat l'oposició "rotunda" a la detenció de la directora financera del gegant de les telecomunicacions asiàtic. Segons un comunicat de la mateixa ambaixada, les autoritats xineses han sol·licitat que sigui posada en llibertat de manera immediata. "La Policia del Canadà, seguint la petició dels Estats Units, ha detingut una ciutadana xinesa que no ha violat ni la llei nord-americana ni la canadenca", recull el text. "La Xina ja s'ha adreçat al Canadà i als Estats Units per demanar que corregeixin immediatament la seva mala conducta i posin en llibertat Meng Wanzhou".

L'arrest podria provocar un augment de la tensió entre la Xina i els Estats Units només uns dies després que el president nord-americà, Donald Trump, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, acordessin posar en marxa una sèrie de mesures per resoldre la guerra comercial entre els seus països.

Les autoritats dels Estats Units han estat investigant Huawei des del 2016 per haver enviat productes d'origen nord-americà a l'Iran, així com en d'altres països, en una clara violació de les sancions econòmiques imposades per Washington. L'empresa ha assegurat que complia tots els controls d'exportació vigents, així com amb les sancions dels Estats Units i altres tipus de mesures.