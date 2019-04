Huawei troba l’entrada a Europa

Huawei, l’exitós i controvertit gegant tecnològic xinès, competidor directe de gegants com Samsung o Apple, ha trobat la manera de seguir implantant la seva tecnologia a Europa tot i les sospites que en realitat fa tasques d’espionatge per al govern xinès. I ha trobat com fer-ho no només venent dispositius sinó també en el sector estratègic de la construcció d’infraestructures de telecomunicacions. Fonts del govern britànic van confirmar ahir que, malgrat les fortes pressions rebudes i tot i la manifesta preocupació d’alguns destacats ministres del govern de Theresa May, la primera ministra ha concedit finalment a la companyia un accés restringit a la realització de parts no centrals de la nova xarxa 5G que s’ha de desplegar a les illes britàniques en els pròxims anys. Huawei subministrarà part de l’equipament tecnològic.

Amenaça d’espionatge

La polèmica decisió, revelada ahir pel Daily Telegraph, és potencialment desestabilitzadora per a les relacions de l’aliança Five Eyes, grup format pels serveis d’intel·ligència dels Estats Units, el Canadà, el Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda. Els Estats Units, enmig d’una guerra comercial amb la Xina, han advertit específicament als seus aliats occidentals dels riscos per a la seguretat que implicaria una estreta col·laboració amb Huawei.

Washington en malfia perquè, com a empresa xinesa, Huawei estaria obligada per llei a cooperar amb les agències d’informació i intel·ligència del seu país d’origen. En funció del grau de participació que tingui en la construcció d’infraestructures digitals, Huawei podria ser un cavall de Troia i un punt de fuita de secrets d’estat, i implicaria un risc d’espionatge contra l’esmentada aliança. Els Estats Units, Austràlia i Nova Zelanda han tancat la porta a la possibilitat que Huawei proveeixi materials per a les infraestructures de comunicacions, i el Canadà encara ho estudia.

Londres defensa la decisió presa pel Consell Nacional de Seguretat, que presideix la primera ministra, perquè s’ha impedit a Huawei que s’impliqui en cap mena de tasca relacionada amb les àrees més sensibles de la futura xarxa 5G. Tot i així, la polèmica està servida, perquè, a més dels advertiments dels Estats Units, el mateix Centre de Ciberseguretat Nacional del Regne Unit va publicar a finals del passat mes de març un informe en què assegurava que Huawei podria suposar una “amenaça per a la seguretat” del país. A més, el mateix estudi assegurava també que les promeses fetes anteriorment pels directius de la companyia de millorar els riscos assenyalats pels especialistes britànics “no s’han complert” i, en conseqüència, l’esmentat Centre de Ciberseguretat “no ha observat cap dada que faci confiar en la capacitat de Huawei de canviar”.

La prevenció britànica de restringir l’accés de Huawei a les parts centrals de la xarxa 5G, o el veto directe dels EUA, contrasten amb l’aproximació inicial que Alemanya ha fet en relació amb la construcció de la xarxa. En declaracions fa deu dies al Financial Times, el president del cos regulador alemany assegurava que la seva posició és que “cap proveïdor d’equips, inclòs Huawei, no ha o no hauria de ser exclòs específicament”. Segons aquest responsable, el Bundesnetzagentur [Agència Federal de Xarxes] alemany “no ha rebut cap indicació concreta contra Huawei”, ni tampoc estan al corrent “que cap altra entitat alemanya hagi rebut cap indicació” en aquest sentit.

Els especialistes en ciberseguretat consideraven ahir que el dictamen pres pel Consell de Seguretat Nacional té caràcter quasi salomònic, i és el reconeixement tàcit de l’actual realitat tecnològica del Regne Unit, en què els equipaments de Huawei ja formen part íntegra de les xarxes de banda ampla i mòbils del Regne Unit. Un altre dels punts importants és que els estudis previs dels proveïdors de telefonia mòbil, que ja han començat a fer proves d’equips 5G amb tecnologia xinesa, han advertit que el Regne Unit podria quedar enrere en la nova cursa digital si es prohibeix que Huawei hi participi.