Idneo s’alia amb Accenture per fer el salt als serveis tecnològics

Els productes i serveis ja no es venen separadament. Aquesta és la idea principal que ha impulsat l’acord estratègic a què ha arribat l’empresa d’enginyeria catalana Idneo -una spin-off del grup Ficosa- amb el gegant de la consultoria tecnològica Accenture. Les dues companyies compartiran un equip de professionals instal·lats a la seu d’Idneo, a Mollet del Vallès, que es dedicarà a desenvolupar projectes per als seus clients que integrin el disseny de nous components amb software pensat per obrir la porta a nous models de negoci. “És una nova manera d’oferir serveis d’enginyeria més innovadora”, explica a l’ARA Joan Cavallé, el director general de producte d’Accenture a Barcelona. De fet, és la primera vegada que el grup fa servir aquesta fórmula per treballar conjuntament amb una empresa d’enginyeria.

Abans del juny, Idneo i Accenture preveuen tancar els seus tres primers projectes en el marc de l’acord. Concretament, se centraran en tres branques de negoci: la indústria -amb un pes important de l’automoció i la mobilitat-, els establiments de comerç i els dispositius mèdics. “Si desenvolupem el sistema d’obertura de la porta d’un cotxe a través del mòbil també podem oferir el sistema d’anàlisi de dades que dona més valor al fabricant”, apunta Raúl Lucas, el conseller delegat d’Idneo. Actualment l’automoció representa prop del 60% del negoci d’Idneo, però en els últims anys la companyia també ha trepitjat altres indústries com la medicina i l’electrònica. A més, l’empresa acaba d’adquirir una impressora 3D per a la seu de Mollet per assumir també la fabricació de prototips.

Impuls a la facturació

Idneo -que va néixer el 2011 d’una aliança entre Ficosa i Comsa Emte- encara no ha presentat els resultats consolidats del 2018, però l’exercici anterior l’enginyeria va tancar amb uns ingressos de 28 milions d’euros. Per a Lucas, l’acord amb Accenture comporta un “salt” per a l’empresa, que passarà a oferir serveis amb “valor afegit”. En aquest sentit, Cavallé recorda que l’aliança s’ha pactat a escala global i també permetrà a Idneo guanyar visibilitat amb els seus clients internacionals. La catalana ja compta amb una oficina a Silicon Valley i ara prepara l’obertura d’una oficina tècnica a la Xina, un dels mercats que més ha perseguit últimament.