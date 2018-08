Inditex es desploma a borsa després d'una advertència de Morgan Stanley

Inditex, el grup textil gallec propietari de marques com Zara, Massimo Dutti, Bershka i Pull & Bear, acumula avui una important caiguda a la borsa espanyola que fins a les 16.30 era del 7,03%. El motiu de la jornada de vendes que pateixen els títols de la companyia controlada per amancio Ortega es deu a un informe del banc d'inversió Morgan Stanley, en què vaticina que el grup patirà una "caiguda gradual" i una "inevitable reducció a llarg termini" del sector de la distribució.

Morgan Stanley considera que la caiguda del sector de la moda afectarà també la companyia, la major cadena del món, perquè ja patiria símptomes d'esgotament en el potencial de creixement. Com a conseqüència, rebaixa el preu objectiu de les seves accions en un 19%, que passen de 26 a 21 euros. Avui les seves accions han començat a cotitzar en 27 euros i a l'última hora registrada estava a 26,3 euros.

La multinacional espanyola, diu l'informe, "cada vegada és més sensible a les divises, ha registrat caigudes de marges en els últims cinc anys i afronta les mateixes pressions per canviar de canal que la majoria dels altres grups minoristes de roba". El banc d'inversió considera que els seus beneficis creixeran a un ritme anual del 4%, per sota del 12% previstos per altres analistes fins al 2022.

La caiguda de la jornada podria tenir relació amb un punt de l'informe. Aquell que diu que els seus pronòstics no es reflexa encara en el consens dels analistes i en els múltiples que aplica el mercat. En conseqüència, rebaixa la seva recomanació sobre la companyia a mantenir accions. En tot cas, Morgan Stanley no és el primer que ho diu: el Royal Bank of Canada havia rebaixat també el preu objectiu del grup.