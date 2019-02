La Inspecció de Treball considera falsos autònoms els repartidors de Glovo i obliga l'empresa a donar-los d'alta

La Inspecció de Treball considera que els repartidors de Glovo són, en realitat, falsos autònoms. És per això que la Inspecció de Treball ha començat a donar-los d'alta al règim general com a treballadors de l'empresa, segons publiquen TV3 i 'El Periódico' citant fonts del ministeri de Treball.

Aquesta decisió posa seriosos problemes al model de negoci de l'exitosa aplicació catalana. Glovo ha reconegut que haver de contractar els repartidors la "perjudicaria enormement". De fet, els auditors de la companyia nascuda a Barcelona també van avisar del "risc" que tenia el model laboral que estava aplicant.

La companyia estava confiada que el seu model era vàlid, ja que les dues primeres sentències existents li havien donat la raó i consideraven que els seus 'riders' no eren treballadors de la companyia. Aquesta setmana, però, una tercera sentència donava per primer cop la raó als que defensen que els repartidors sí que han de formar part de la plantilla de la companyia.

Glovo, que en tres anys ha sigut capaç de captar 152 milions dels inversors, ha sigut l'aplicació que a Catalunya més ha triomfat en el creixent negoci del repartiment a domicili, principalment de menjar preparat. També hi ha altres companyies, com Deliveroo o UberEats, però aquí no han tingut tant èxit com Glovo, que en el seu últim exercici va multiplicar la facturació per 12 tot i que, com és habitual en les 'start-ups' va seguir perdent diners.

De tota manera, el seu model de negoci també ha estat molt a debat, ja que la companyia considera que els repartidors no són treballadors seus i els obliga a cotitzar d'autònoms.