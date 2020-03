Johnson combat el 'coronavirus econòmic' amb un paquet de 34.000 milions d'ajudes i estímuls fiscals

Després de 27 dies en el càrrec, Rishi Sunak, ministre d'Economia britànic, ha presentat aquest dimecres al migdia a la Cambra dels Comuns els primers pressupostos del govern de Boris Johnson. Uns números marcats per l'emergència de l'epidèmia de coronavirus i, com a resposta, 34.000 milions d'euros d'ajudes directes (13.600) i estímuls fiscals (20.400) que Sunak ha posat a l'abast d'empreses, consumidors i institucions financeres, així com del sistema sanitari, per fer front a les dificultats i al "significatiu impacte i la interrupció temporal" que la propagació de la malaltia està generant en l'economia global.

Entre les mesures d'emergència adoptades, el govern ha anunciat que tots els treballadors que hagin de quedar-se en autoaïllament per prevenir el contagi rebran la paga completa des del primer dia de baixa, i fins a les dues setmanes, per un import total de 2.400 milions d'euros. El govern calcula que, progressivament, fins al 20% dels treballadors es podrien veure afectats per la malaltia i, hipotèticament, haurien de romandre en quarantena. Serà el govern directament el que faci front al cost per a les empreses de menys de 250 treballadors.

D'altra banda, els autònoms afectats també es podrien beneficiar de mesures d'ajuda a través de l'accés a beneficis socials, per bé que suposaria una rebaixa important dels seus ingressos.

La presentació dels pressupostos ha tingut lloc hores després que el Banc d'Anglaterra anunciés, per sorpresa, i en una reunió extraordinària, que abaixava els tipus d'interès dels 0,75 punts als 0,25, situant-los en el nivell històric més baix, comparable a com van quedar després de la crisi econòmica del 2008. Amb el moviment, la institució també se suma a l'esforç del Tresor per parar el previsible cop que la crisi del coronavirus desfermarà quan arribi al seu punt màxim, previsiblement en dues setmanes.

Fi de l'austeritat

El primer pressupost Johnson, que havia d'estar orientat al redreçament de l'economia britànica per al post-Brexit, ha quedat, doncs, enfosquit per les mesures anticoronavirus. Tot i així, el ministre Rishi Sunak també ha promès un esforç expansiu sense precedents en les últimes tres dècades per millorar, renovar i construir noves infraestructures. Per als pròxims cinc anys, el govern ha adquirit el compromís d'invertir fins a 688.000 milions d'euros.

L'Oficina de Responsabilitat Fiscal preveu un dèficit pressupostari de 2,1 punts del PIB quan es tanqui l'exercici, i un augment de fins al 2,4% el vinent. Això és lleugerament millor del que s’esperava anteriorment per a l’exercici actual, però molt pitjor que l’1,8% previst per al 2020-21 en les últimes previsions.

Amb aquesta aposta expansiva del pressupost, el govern Johnson considera tancada l'etapa d'austeritat que van iniciar els conservadors l'any 2010, en arribar al poder amb la ressaca de la crisi del 2008 encara fent estralls.

L'oposició, però, ha refusat les triomfalistes xifres del cap del Tresor. I fins i tot l'ex primera ministra Theresa May ha advertit el govern Johnson sobre els riscos d'abandonar la senda de la prudència a l'hora de l'endeutament de l'administració. El cert, però, és que Johnson té l'excusa del coronavirus per augmentar la despesa pública, encara que les mesures preses han estat també molt criticades com a insuficients per protegir els treballadors més desvalguts i amb contractes a temps parcial.