Sánchez Llibre pren la iniciativa i oficialitza la seva candidatura a Foment

Josep Sánchez Llibre ha decidit prendre la iniciativa en la cursa a presidir Foment del Treball i ja ha iniciat la recerca de suports per guanyar en les eleccions que se celebraran abans que s'acabi l'any. D'aquesta manera, l'exdiputat d'Unió i actual responsable de relacions amb les Corts de la patronal espanyola, CEOE, ha oficialitzat la seva candidatura, malgrat que la presentació pública es produirà previsiblement la primera setmana d'octubre.

De moment, tal com ha avançat avui La Vanguardia i ha confirmat l'ARA, Sánchez Llibre ha aconseguit el suport de la patronal química Fedequim, el Gremi d'Àrids i l'Institut Agrícola de Sant Isidre, una de les entitats fundadores de La caixa. Fonts pròximes a l'exdiputat confien aconseguir noves mostres de suport en els pròxims dies.

L'anunci de Sánchez Llibre enceta el curs a Foment del Treball, que demà dilluns celebrarà la seva primera reunió després de les vacances. En aquesta executiva es podrien donar noves mostres de suport a l'expolític. L'actual president de la patronal catalana, Joaquim Gay de Montellà, volia dirigir la seva successió, però els moviments de Sánchez Llibre podrien desmuntar les seves intencions. Les relacions entre tots dos s'han espatllat en els últims mesos, malgrat que Sánchez Llibre va arribar a la CEOE proposat per Gay.

L'actual president ha intentat que dos dels seus vicepresidents, Joan Castells (president de Fiatc) o l'economista Ramon Adell, assumissin el seu càrrec, però cap dels dos estaria disposat a fer el pas endavant.

Des de la desintegració d'Unió, aquest empresari català va començar a treballar dins l'òrbita de la CEOE assumint un nou càrrec de responsable de relacions amb les Corts, és a dir per fer lobi entre la patronal i els poders polítics. Ara, després de fitxar per fer la mateixa tasca dos altres exdiputats d'Unió, Sánchez Llibre comença la cursa per presidir Foment del Treball juntament amb Antoni Abad.



Cal recordar també que, a banda de les eleccions per a la presidència de Foment del Treball, aquest any també s'ha d'elegir un nou president per a la patronal espanyola, càrrec que actualment està en mans del també català, Joan Rosell.