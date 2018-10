Pressió d'associacions judicials perquè dimiteixi el magistrat que ha paralitzat la sentència sobre les hipoteques

La insòlita decisió del Tribunal Suprem de paralitzar els efectes de la sentència dels impostos sobre les hipoteques no només ha generat indignació entre les associacions de consumidors per la inseguretat jurídica que provoca, sinó també entre les associacions judicials. N'hi ha tres que ja han publicat comunicats expressant el seu malestar. L'Associació Francisco de Vitoria, la segona més gran després de la conservadora Associació Professional de la Magistratura (APM), exigeix explicacions al president de la sala tercera, Luis María Díez-Picazo, pel comunicat de divendres en què traslladava a un ple format per 31 magistrats una decisió definitiva sobre la sentència de les hipoteques. Considera que crea "confusió" i "no contribueix a la imatge d'independència del poder judicial".

Les progressistes Jutges per la Democràcia, i Unió Progressista de Fiscals (UPFiscals), en canvi, van més enllà i directament demanen la dimissió de Díez-Picazo per haver generat "alarma social", "provocat desconcert entre la ciutadania" i "fet una nefasta gestió d'aquest afer", del qual consideren "l'únic i exclusiu responsable". "No hi ha precedents d'aquesta insòlita actuació", afegeix en un comunicat Jutges per la Democràcia. Igual que la Francisco de Victoria, que parla un atac a la independència del Poder Judicial, Jutges per la Democràcia considera que Díez-Picazo "ha utilitzat indegudament les facultats legals que la legislació encomana a un tribunal col·legiat i al Tribunal Suprem". "Ha posat en dubte la imparcialitat i independència dels jutges, cosa que ha generat davant la ciutadania una imatge lamentable dels seus jutges", conclou.

UPFiscals s'ha afegit al comunicat de Jutges per la Democràcia a través d'un tuit. Assenyala que davant la "insòlita actuació del president de la sala", la "magnitud de les seves conseqüències per a la seguretat jurídica i el descrèdit per a la justícia exigeixen la seva dimissió".

Efectivamente, la insólita actuación del Presidente de la Sala III del TS, la magnitud de sus consecuencias para la seguridad jurídica y el descrédito para la Justicia exigen su dimisión. https://t.co/QE2POYdtek — UPFiscales (@UPFiscales) 22 de octubre de 2018

Des de l'Associació Francisco de Vitoria recorden que no hi ha constància que "s'hagi produït cap precedent similar en què el president d'una sala avoqui a ple un afer immediatament després d'haver dictat una sentència i quan ha provocat importants efectes socials i econòmics". A més, insisteixen que el president, com a membre de la sala d'amissions del tribunal, ja sabia el que passava i hauria d'haver enviat l'afer al ple abans que ho fes la secció segona de la sala tercera. En aquest sentit, a més de crear "confusió", creu que falta al "respecte" de la "feina diària que els jutges i tribunals espanyols desenvolupen respectant escrupolosament aquest principi", la independència del poder judicial.

Davant la crisi generada pel 'Supremgate', el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha reunit d'urgència aquest matí tant Díez-Picazo com els sis magistrats de la secció que van elaborar la polèmica sentència difosa dijous. El president de la sala tercera al·lega que no sabia que ja sortiria una sentència sobre aquest cas. En aquesta reunió també hi ha el vicepresident del Suprem, Ángel Juanes. No està previst que prenguin una decisió sobre els efectes de la paràlisi, però sí que podrien accelerar el pròxim ple per establir jurisprudència sobre el tema. Aquest ple decidirà si els impostos els han de pagar els bancs o bé els clients.