L'ACA suspèn l'augment del 11,8% de la tarifa d'ATLL

El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha decidit aquest dimarts suspendre cautelarment l'augment del 11,8% de la tarifa de l'aigua en alta que Aigües Ter Llobregat (ATLL) subministra als ajuntaments i a les empreses distribuïdores.

La decisió s'ha aprovat amb efectes de l'1 de gener del 2018, però queda supeditada que sigui aprovada pel consell de ministres espanyol, per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, segons ha informat el departament de Territori i Sostenibilitat.

De fet, ATLL Concessionària, l'empresa liderada per Acciona que tenia la concessió d'ATLL, va aplicar aquesta pujada perquè en quedar-se Catalunya sense govern no es va poder tancar l'acord pel qual es modificaven les condicions del contracte, amb una rebaixa del cànon a pagar per ATLL a la Generalitat per disminuir la pujada de la tarifa.

A més de quedar-se Catalunya sense Govern per modificar les condicions contractuals, posteriorment el Tribunal Suprem va emetre la sentència per la qual anul·la la concessió d'ATLL al consorci liderat per Acciona.

Però això no afecta el servei, ja que com que es tracta d'un contracte de servei públic, la prestació queda garantida i l'abastament no es pot interrompre.

Després de la sentència, segons ha informat Territori i Sostenibilitat, una comissió formada pels departaments de Presidència, Territori, Vicepresidència i l'ACA analitzarà els escenaris derivats de la decisió judicial i analitzarà i plantejarà l'itinerari per a la seva execució, tenint en compte la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2017 que preveu que el Govern ha de presentar al Parlament la voluntat de recuperar la gestió directa del servei d'abastament d'aigua en alta, així com el calendari d'actuacions i mesures per fer-ho possible.