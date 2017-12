L'Airef preveu que Catalunya creixi aquest trimestre menys d'un 0,5%

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) preveu un creixement del PIB del 0,88% en el quart trimestre de l'any, el que suposa un punt més que l'anterior trimestre. Però les previsions no són tan optimistes pel que fa a l'economia catalana, ja que l'Airef creu que entre octubre i desembre la millora no superarà el 0,5%, d'acord amb la seva metodologia de càlcul. La diferència es basaria en l'ambient d'incertesa derivat de l'actual situació política.

Per al primer trimestres de l'any 2018, l'Airef preveu que l'augment del PIB es moderi lleugerament, amb una taxa intertrimestral del 0,84%, pel que se situarà per sota de l'últim trimestre.

El Govern espanyol va enviar a mitjans d'octubre el pla pressupostari a Brussel·les, en què va revisar a l'alça les previsions de creixement de l'economia espanyola del 3% al 3,1% per a aquest any. Però al pròxim any, però, les va rebaixar, del 2,6% al 2,3%, a causa del desafiament independentista (que quantifica en 5.000 milions d'euros), i per l'absència d'uns Pressupostos Generals aprovats.

L'Airef avala les noves previsions de l'escenari macroeconòmic del Govern, però adverteix que l'impacte de la incertesa sobre Catalunya podria ser de quatre dècimes -això suposaria 4.000 milions d'euros d'afectació- si la crisi és temporal. Però si es perllonga podria tenir un greu impacte de 1,2 punts del PIB (13.000 milions d'euros), reduint-se el creixement del PIB al 1,5%.