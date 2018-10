Lacoste acomiadarà 100 persones de l’antiga Basi

El grup francès Lacoste va treure ahir les tisores per remodelar la seva filial espanyola, l’antiga Basi, que va adquirir fa tot just un any. La companyia va presentar un expedient de regulació d’ocupació (ERO) per acomiadar 100 persones del total de 436 treballadors que conformen la seva plantilla a Espanya, és a dir, el 23% del total.

Segons fonts sindicals recollides per l’agència Efe, el pla de reestructuració de la companyia afectarà els 58 treballadors del magatzem de Barberà del Vallès, set més de la botiga de Barcelona i 35 dels 78 empleats que hi ha a les oficines centrals, a Badalona. Aquestes mateixes fonts han explicat que els plans de Lacoste passen per començar a distribuir les seves peces al mercat espanyol directament des de França.

Tot i que la companyia no ha donat més detalls, els sindicats asseguren que l’empresa al·lega “causes economico-financeres, organitzatives, tecnològiques i productives”, i ja han avançat que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve. L’objectiu dels representats dels treballadors és aconseguir prejubilacions, que podrien mitigar els efectes de l’ERO aprofitant que la mitjana d’edat de la plantilla és elevada.

Aquest és el segon expedient de regulació al qual ha de fer front la plantilla originària de Basi. El 2013 l’empresa es va haver de replegar per la crisi i va abandonar la producció, amb una tisorada de personal que va afectar 86 treballadors dels gairebé 500 empleats amb què comptava la companyia catalana.

Aniversari amb retallada

El setembre de l’any passat, Lacoste va decidir recuperar el control del negoci a Espanya i va adquirir Basi SA, la societat amb la qual la família Basi gestionava des del 1962 la xarxa de distribució de la marca del cocodril a Espanya. El moviment s’emmarcava en una estratègia global del grup en tots els mercats on operava per coordinar la distribució. Tot i aquest acord, la família Basi no va quedar desvinculada de la francesa. Segons va explicar a l’ARA, la seva presidenta, Núria Basi, va continuar presidint el consell d’administració de Basi, i en aquell moment va dir que l’entrada de la francesa ajudaria a millorar les inversions que ja havia engegat la catalana.