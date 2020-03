Lagarde avisa els líders europeus que sense una resposta coordinada es pot repetir una crisi com la del 2008

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha avisat els caps de govern dels estats de la Unió Europea que una hipotètica falta de coordinació entre països a l'hora d'adoptar mesures per minimitzar l'impacte econòmic del coronavirus podria desembocar en una crisi semblant a la del 2008.

La dirigent de l'organisme monetari ha parlat aquest dimarts al vespre amb els líders europeus en la reunió per teleconferència que han mantingut per tractar possibles mesures fiscals per fer front a l'impacte de l'epidèmia sobre l'economia europea. Lagarde els ha advertit que caldrà que impulsin mesures fiscals urgents per mitigar els efectes del Covid-19, que els analistes del banc creuen que podria causar una recessió. Segons el diari Financial Times, la crida a l'acció de la presidenta té com a objectiu posar fi a la que, segons el punt de vista de Lagarde, és una actitud massa complaent dels caps de govern europeus en aquesta qüestió.

Finalment, els governs i la Comissió Europea han pactat crear immediatament un fons de 7.500 milions d'euros (ampliable a 25.000 milions) amb l'objectiu d'ajudar els estats membres de la UE a "contenir agressivament" –segons la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen– l'expansió del virus donant suport financer al sector sanitari, a les petites i mitjanes empreses i al mercat laboral.

A més, els governs han acordat flexibilitzar el compliment dels objectius de dèficit perquè, en cas de necessitat, els països puguin augmentar la despesa pública a fi de pal·liar els efectes negatius d'una davallada de l'activitat econòmica causada pel coronavirus.

El consell de govern del BCE es reuneix aquest dijous. Després de la reunió, Lagarde farà públiques quines mesures de política monetària durà a terme el Banc Central per frenar l'impacte d'aquesta epidèmia mundial en l'economia i, sobretot, en el sector financer.