L’alemanya Henkell s’assegura la majoria del capital de Freixenet

Henkell, el grup alemany propietat del gegant Dr. Oetker, ha aconseguit el seu objectiu de controlar la majoria del capital de Freixenet. Adquirirà un 50,75% de les accions de la companyia, després que la seva oferta hagi convençut finalment la família Hevia (propietària d’un 29%) i tres dels quatre membres dels Bonet perquè els venguin les seves participacions (que suposen un 21,75%), segons va avançar ahir La Vanguardia. Només Josep Lluís Bonet, president del grup de Sant Sadurní d’Anoia, evitarà vendre les seves accions, tal com va explicar a l’ARA.

L’actual president ha decidit, almenys de moment, mantenir el seu 7,5% de Freixenet per fidelitat a l’actual president d’honor de l’elaborador de cava, Josep Ferrer, que sempre s’ha negat a vendre la seva participació (un 42%) i fins i tot va intentar trobar finançament per comprar les seves accions a la resta de la família.

Aclarit quins seran els venedors, la compravenda de Freixenet encara la seva recta final. Les direccions de la companyia catalana i de Henkell han acordat iniciar les seves auditories internes, encarregades a KPMG i Deloitte, per perfilar el valor definitiu del grup. L’oferta inicial es basava en uns 500 milions d’euros per la totalitat de les accions, però ara es preveu estudiar totes les filials i les existències de la companyia.

Diferències familiars

La decisió, que a la pràctica suposa trencar per la meitat l’accionariat de la companyia, confirma les diferències familiars sobre quin ha de ser el futur de la companyia. Malgrat la divisió de responsabilitats al si de l’empresa, els Hevia (responsables de les finances) i els Bonet (encarregats de la representació institucional) han sigut crítics amb la gestió empresarial encapçalada pels Ferrer. Els acusen, especialment el conseller delegat, Pere Ferrer, de no haver sigut capaços de frenar la caiguda de la facturació i de la rendibilitat. A més, consideren que la seva línia de direcció no ha fet res per donar més valor al cava.

Malgrat que fa més de dos anys que Freixenet va rebre l’oferta, la companyia catalana i Henkell han mantingut contactes continus per desencallar l’operació. Josep Lluís Bonet qüestionava fa una setmana a aquest diari que l’operació s’acabés portant a bon port.