L'atur puja a Catalunya al ritme més baix en cinc anys després de l'1-O

L'any passat, l'atur es va reduir en 79.200 persones a Catalunya i la taxa catalana es va situar en el 12,63%, segons les dades anuals de l'Enquesta de Població Activa que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, doncs, va ser la segona comunitat autònoma on més va baixar l'atur l'any passat, després d'Andalusia. En aquest sentit, la taxa d'atur catalana se situa en mínims dels últims deu anys i dues dècimes per sota del tancament del 2016.

Aquesta estadística també recull finalment l'impacte dels últims tres mesos en el mercat laboral, coincidint amb la situació política a Catalunya. Entre l'octubre i el desembre, l'atur va augmentar en 3.600 persones a Catalunya, mentre que al conjunt de l'Estat la xifra va pujar en 34.900 aturats.

El quart trimestre de l'any és habitualment un període en què l'EPA registra un increment de l'atur respecte de l'anterior. Tot i així, l'augment d'aquest 2017 a Catalunya és l'increment més baix en un quart trimestre des del 2013. De fet, Catalunya no va ser la comunitat autònoma on va augmentar més l'atur en el quart trimestre, sinó que la pujada la van liderar Madrid, amb 51.800 aturats més, Castella-la Manxa, amb 15.500 i les Balears, amb 15.400 nous aturats.

La reducció de l'atur s'alenteix

Les últimes dades impliquen que hi ha un total de 479.200 aturats a Catalunya i que en els últims 12 mesos es van crear 113.600 llocs de treball. En la creació d'ocupació, Catalunya també se situa en la segona del rànquing després d'Andalusia.

D'altra banda, en el conjunt de l'Estat, l'atur va baixar en 471.100 persones durant el 2017, un 11,1% menys que el 2016. No obstant, cal tenir en compte que tant a Espanya com a Catalunya la reducció de l'atur en xifres absolutes va ser inferior a la del tancament d'anys anteriors. En concret, des del 2013 no havia estat tan baixa.

Aquest fet també implica que la taxa espanyola es quedi en el 16,55%, la més reduïda des del tancament del 2008, però augmenta lleugerament respecte del trimestre anterior. En total, la xifra d'aturats a Espanya va tancar l'any amb 3.766.700 persones. Pel que fa als ocupats, durant el 2017 es van crear 490.300 llocs de treball a l'estat espanyol.

El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha criticat en una entrevista a 'Los Desayunos de TVE' que la creació d'ocupació a Espanya és "molt precària", amb contractes temporals i a temps parcial. En aquest sentit, ha assegurat que la situació és molt similar a la d'altres anys, amb la qualitat de l'ocupació sota mínims i ha demanat "fer un salt" en la millora de la qualitat i la protecció dels aturats.

De fet, la secretària de Polítiques Socials, Ocupació i Seguretat Social del sindicat, M. Carmen Barrera, ha afirmat que el 2017 va ser "l'any de la precarietat", ja que els contractes a temps parcial van suposar el 57,3% i els temporals el 26,7%. En aquest sentit, s'ha referit a fórmules com els falsos autònoms i les noves formes de treball "atípic" que han contribuït a crear un mercat de treball "altament precari". "Estem molt lluny dels nivells d'ocupació d'abans de la crisi" ha lamentat.

Més aturats a Lleida, però Tarragona té la taxa més alta

De les quatre províncies catalanes, Lleida és l'única que va registrar un augment de l'atur l'any passat, amb 2.100 desocupats més. La seva taxa d'atur es va situar en l'11,4%, davant el 10,59% de tancament del 2016. No obstant, a les comarques lleidatanes es van crear 1.700 llocs de feina i ja hi ha 188.100 ocupats.

No obstant, Tarragona segueix tenint la taxa més elevada de Catalunya, del 15,92% –davant el 17,41% de fa un any– encara que va tancar el 2017 amb 3.400 ocupats menys. En canvi, Girona va acabar l'any amb una taxa del 13,61% i 6.600 menys. Tarragona va generar 17.300 llocs de feina l'últim any i ja compta amb 329.000 ocupats, mentre que Girona en té 327.000, que van augmentar en 10.800 el 2017.

Finalment, Barcelona va reduir l'atur en 71.400 persones amb una taxa del 12,13% –gairebé dos punts per sota de l'any passat– i un total de 341.200 desocupats. La capital catalana compta amb 2.472.200 persones ocupades (83.900 més que fa un any).