El consum i la inversió porten el PIB espanyol a créixer un 3,1% el 2017

L'economia espanyola va créixer un 3,1% l'exercici 2017. En l'últim trimestre ho va fer a un ritme del 0,7%, el que suposa igualar els creixements dels dos exercicis anteriors malgrat l'afectació que va tenir la situació política a Catalunya des de la celebració del referèndum l'1 d'octubre. Aquesta millora s'explica per la bona evolució del consum intern i la inversió.

El creixement va ser empès per la força de la demanda interna, que va créixer un 3,2%, mentre que la demanda externa va tenir una aportació negativa de 0,1 punts, dues dècimes inferiors a la del trimestre anterior. El creixement espanyol va ser una dècima superior al de la Unió Europea.

Unes dades que la secretària d'Estat d'Economia, Irene Garrido, ha valorat molt positivament. "És el quart any seguit de creixement econòmic i els tres últims per sobre del 3%", ha insistit Garrido assegurant que els components de creixement del PIB demostren que s'ha consolidat "un nou patró de creixement" que en bona part ve impulsat per la creació d'ocupació.

Sobre la moderació d'alguns components com ara la demanda externa al tercer trimestre o el consum inter, Garrido ha volgut posar en valor que s'ha mantingut el ritme de creixement i ho ha desvinculat de Catalunya. "Tot el que passa amb el consum són dades positives, si hi ha reduccions són puntuals", ha assegurat. Segons la secretària d'Estat, l'impacte de la situació política encara s'està medint i dependrà de si la Generalitat constitueix o no un govern que "pugui exercir plenament les seves funcions". Sí que ha assegurat que amb l'aplicació de l'article 155 es va frenar l'impacte.

Entre octubre i desembre el sector que va tenir una millor evolució va l'industrial --on té més presència Catalunya--, en tancar el trimestre amb un creixement de l'1,8% (augment interanual del 4,6%). La construcció va créixer un 1,5% (5,4% anual), mentre que els serveis limitaven l'augment a un 0,4% (tres dècimes menys que el trimestre anterior i en el conjunt de l'any un 2,5%) i l'agricultura es contreia un 1,1%, tot i que el conjunt de l'any creixia un 2%.

Les dades publicades avui per l'INE no revelen les de les comunitats autònomes i tampoc les de Catalunya. L'Airef, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, calculava que Catalunya tancaria amb un 0,77% de creixement, un percentatge superior a la forquilla d'entre el 0,4 i el 0,5% que l'encara ministre d'Economia, Luis de Guindos, va oferir en plena campanya electoral del 21-D.