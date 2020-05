Llum verda a la llei del canvi climàtic: Espanya prohibirà els vehicles contaminants a partir del 2040

Tres dècades. És el marge que es dona el govern espanyol per assolir la neutralitat climàtica, després que el consell de ministres hagi donat llum verda aquest dimarts a l'avantprojecte de llei del canvi climàtic. El text –que es traslladarà al Congrés per aprovar-lo en plena emergència sanitària i encara pot patir alguna modificació– es va començar a definir l'any passat, però havia quedat interromput pel cicle electoral.

El paquet de mesures forma part del marc que la Unió Europea exigeix a tots els estats membres per complir amb l'Acord de París contra l'escalfament global. "No podem tornar al model anterior", ha sentenciat la vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en la roda de premsa posterior a la reunió. La data més immediata que proposa per als nous objectius verds és el 2030. En deu anys, l'executiu vol que les emissions contaminants de l'economia espanyola es redueixin en un 20% respecte als nivells del 1990.

La llei ataca un altre dels principals focus de contaminació: el transport. A partir del 2040, a Espanya no es podran matricular vehicles que emetin diòxid de carboni (CO2), ja siguin de dièsel, gasolina, híbrids o de gas. Així doncs, no es tracta d'una prohibició explícita a la circulació, però tots els nous turismes haurien de ser lliures d'emissions contaminants a partir de la data. "És un moment crucial per al nostre present i futur", ha assegurat Ribera, que ha afirmat que la crisi del covid-19 obre un nou debat sobre "com volem regenerar Espanya".

Els plans del govern passen per aconseguir que al final de la pròxima dècada el 35% del consum final d'energia provingui de les renovables. A més, la nova llei planteja que un 70% del sistema elèctric es generi a través d'aquestes fonts. Quan arribi el 2050, el percentatge haurà de ser del 100% de l'electricitat. En aquest sentit, Ribera ha assegurat que les mesures facilitaran l'estalvi per part de les famílies de fins a un 35% en la factura a través, per exemple, dels nous sistemes de construcció amb eficiència energètica.

Adeu al 'fracking' i noves subhastes de renovables

Amb la nova llei també canviaran les subhastes de les renovables per simplificar el sistema actual, ja que es van dissenyar en un moment en què eren més cares que les alternatives fòssils. De fet, el ministeri de Teresa Ribera les vol tornar a convocar aquest any per primer cop des del 2017. D'altra banda, el document posa punt final a una pràctica polèmica del sector, el fracking, que consisteix en l'extracció de gas i petroli del subsòl i ha rebut crítiques de les entitats ecologistes pels seus efectes nocius en el medi ambient.

L'Estat espera atreure més de 200.000 milions d'inversió en els pròxims deu anys gràcies al procés de transició ecològica i generar entre 250.000 i 350.000 nous llocs de feina anuals. Segons el govern espanyol, amb l'augment de la presència de les renovables el PIB podria augmentar també al voltant d'un 1,8% el 2030 en comparació amb un escenari sense mesures. "És un projecte en el qual ens retratem", ha asseverat Ribera.