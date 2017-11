Mango descarta traslladar la seu fora de Catalunya

260x366 Daniel López és el vicepresident de Mango Daniel López és el vicepresident de Mango

La firma catalana de moda Mango no té previst moure la seu de Catalunya malgrat la tensió política. Així ho ha manifestat públicament per primera vegada el vicepresident de la companyia, Daniel López. "És una qüestió que nosaltres no tenim ni tan sols damunt la taula", ha afirmat, i ha afegit: "Tenim la seu a [la demarcació de] Barcelona i també som a 111 països; a més, tenim treballadors de fins a 35 nacionalitats. No ens resulta un tema polèmic perquè nosaltres ens dediquem al comerç; els polítics són els que han de solucionar aquests tipus de problemes".

López ha fet aquestes declaracions des de Lisboa, a Portugal, on avui la cadena ha inaugurat la seva última 'megastore'. Durant l'acte, el vicepresident de Mango també ha matisat que "el posicionament de la majoria dels empresaris és el del sentit comú, la concòrdia i de vetllar per l'ocupació".

Amb l'obertura d'aquesta nova botiga emblemàtica a la capital portuguesa, Mango ja porta invertits 23 milions d'euros el 2017 en aquest tipus de locals. Concretament, per al nou centre de Lisboa, que és de lloguer, ha fet una inversió de 2,6 milions d'euros per modernitzar tant l'estructura com l'interior de l'edifici "i donar-li una nova sensació de modernitat i grandiositat", segons ha explicat Jan Rivera, director d'imatge corporativa de Mango.

Un octubre "inesperat"

"El mes d'octubre que hem tingut no era a la ment de ningú, i parlo en negatiu; a banda del tema polític també ha sigut un mes espectacularment calorós", ha admès López, però ha matisat: "Tampoc ens esperàvem el fort augment del novembre ni els bons resultats del Black Friday, i ara som molt optimistes amb la campanya de Nadal".

El vicepresident de Mango, però, no ha volgut avançar quines són les previsions de vendes ni resultats del grup, després que l'any passat la cadena entrés en pèrdues per primera vegada en tres dècades. Mango va tancar el 2016 amb 61 milions en negatiu, respecte als 4 milions de beneficis registrats el 2015. La facturació també se'n va ressentir: va tenir una lleugera baixada, i va passar de 2.300 milions d'euros el 2015 a 2.260 milions durant l'any passat.

L'empresa va atribuir aquests resultats a l'impacte desfavorable del tipus de canvi en els diferents mercats on opera i al pla de transformació que està aplicant al seu model de negoci, que implica més rotació de col·leccions a les botigues.

López, però, ha insistit avui que la tendència del primer semestre del 2017 "és millor". Els primers sis mesos de l'any les vendes van créixer en 45 milions d'euros i el resultat brut d'explotació, en més de 30 milions.

Expansió a través de botigues de gran format

Les 'megastores' (botigues superiors als 800 m2 de superfície) ja representen el 30% del total de la superfície de venda de la firma catalana, que espera obrir-ne tres més abans que acabi l'any: a Lucerna, Suïssa; a Bogotà, Colòmbia, i a Loulé, a l'Algarve portuguès.

De fet, segons ha explicat López, amb 55 botigues (set de les quals de gran format) Portugal és un dels 10 països més importants per a la firma catalana i ja representa més del 2% de la facturació total.