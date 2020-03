Mango surt del pou

En la presentació del nou centre logístic de Lliçà d’Amunt el novembre passat, l’actual conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, que en aquells moments era director general de la cadena, ja va mig avançar que la companyia sortiria de l’atzucac dels últims tres anys i tancaria el 2019 amb beneficis. El que llavors era una premonició perquè encara faltava passar el Black Friday i la campanya de Nadal, s’ha convertit en una realitat: l’empresa de moda més important de Catalunya va tancar l’any passat amb un benefici net de 21 milions d’euros i ha aconseguit capgirar tres anys consecutius de pèrdues. El 2018 van ser de 36 milions d’euros, el 2017 de 33 milions i el 2016, quan va tocar fons, va perdre 61 milions d’euros.

651x332

“Ha sigut un any extraordinari, en què hem aconseguit la xifra més alta de vendes de la nostra història”, explica el conseller delegat en una entrevista amb l’ARA. La xifra a la qual fa referència és de 2.374 milions d’euros, un 6% més que el 2018. A part d’aquest augment de facturació, l’altre creixement clau per a la cadena ha sigut l’ebitda (el benefici abans d’impostos, interessos i amortitzacions), que arriba als 194 milions d’euros, 59 més que ara fa un any.

La remuntada, segons la companyia, és fruit del procés de transformació que ha dut l’empresa presidida per Isak Andic en els últims anys. Uns canvis que han passat per importants inversions en botigues, tecnologia i infraestructures, com la del mateix centre logístic que va costar 230 milions d’euros, i per la millora de la qualitat del producte, però sense incrementar-ne el preu.

La venda online creix un 27%

¿Com s’ha arribat a aquest increment històric de vendes? Gran part de responsabilitat és del canal online. En només un any ha crescut gairebé un 27% i ja representa un 24% de la facturació total, un percentatge molt elevat si es compara amb competidors com Desigual, que és a deu punts per sota. “L’objectiu d’aquest any és seguir creixent en aquest canal a un ritme similar, entre un 15 i un 20%”, concreta Ruiz.

Tot i aquest augment, la companyia deixa clar que continuarà apostant també per les botigues físiques, que l’any passat van incrementar les vendes en un 5,5%. Actualment la cadena té 2.188 locals arreu del món (cinc més que el 2018), una xifra que preveu mantenir amb noves obertures i tancaments aquest 2020. “Les botigues són un centre privilegiat de contacte amb el client”, assegura el flamant conseller delegat. Es preveu que les obertures es concentrin sobretot en el mercat europeu, on la companyia concentra el 70% de les vendes. A Espanya la xifra és del 23%. “Fora d’Europa tenim oportunitats en tots els mercats. Ens sembla especialment interessant els EUA”, apunta el directiu.

La pàgina web de Mango va superar el 600 milions de visites l’any passat, un 80% de les quals es van fer via mòbil, just la mateixa quantitat de clients que van registrar les seves botigues. És per això que dos dels principals objectius de la cadena per a aquest any és millorar tant el canal online com l’experiència en els seus locals.

Pel que fa a les altres diferents línies de negoci a banda de la Woman, Man (especialitzada en roba d’home), Kids (en nens) i Violeta (per a talles més grans) van representar el 18% de vendes. La companyia no ha donat les dades desglossades per cada línia, però sí que ha destacat el creixement d’un 20% de la de Man, que supera per primer cop una facturació de 200 milions d’euros. Aquesta és precisament la línia que dirigeix Jonathan Andic, fill del president de la companyia i que va exercir les funcions de conseller delegat a mitjans del 2014.

Violeta i Kids han viscut un 2019 de canvis. El més important va ser la marxa de Violeta Andic, neboda d’Isak Andic i impulsora de la línia el juliol passat, per “motius personals”, tal com va avançar aquest diari. Pel que fa a Kids, a finals del 2018 la cadena va prescindir de la que era la seva responsable des de l’estiu del 2015, Lorena Suárez.

Esquiva els efectes del Covid-19

La cadena de moda no s’ha vist especialment afectada pels efectes del coronavirus perquè un 40% de les fàbriques “són de proximitat”. A més, de mica en mica els seus proveïdors a la Xina estan tornant a la normalitat. “Ja estan en un percentatge d’activitat força raonable”, diu Ruiz. Tot i així, sí que ha hagut de traslladar alguna part de la producció a fàbriques més pròximes, cosa que el conseller delegat assegura que ja han fet en altres ocasions. A més, els països més afectats pel virus, excepte Espanya, no són els seus principals mercats.

“Tenim sort perquè hi ha sectors més afectats. Ens hem adaptat ràpid a la situació i la nostra salut financera és molt millor que la del 2016”. Les xifres ho corroboren: el deute del 2019 es va tancar en 184 milions d’euros, un 335% menys que l’any que Mango va tocar fons.