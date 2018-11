Manifestació a les portes del Suprem per l'impost de les hipoteques

Centenars de persones es concentren a les portes del Tribunal Suprem a Madrid per protestar en contra de la polèmica sentència de l'impost sobre les hipoteques. Convocada per Podem i Esquerra Unida (IU) dimarts passat després de saber que "guanyava la banca", la manifestació és també una esmena al que aquests partits consideren una "solució pegat" del govern de Pedro Sánchez amb el decret per revertir que els clients paguin l'impost sobre les hipoteques.

Segons el comunicat de convocatòria de Podem, la marxa enrere del Suprem és una "decisió sense precedents" que col·loca la justícia espanyola "del costat de la banca i en contra dels interessos dels ciutadans i de la democràcia". Però la formació també considera que amb el reial decret del govern espanyol no n'hi ha prou. "Només afecta una de les despeses de constitució d'una hipoteca, però hi ha altres despeses en aquest procés que continuen sense resoldre's", afegeix el comunicat.

540x306 Una de les pancartes dels manifestants. / MFF Una de les pancartes dels manifestants. / MFF

El líder de Podem, Pablo Iglesias, així com el d'IU, Alberto Garzón, i els diputats del partit lila al Congrés Ione Belarra, Rafa Mayoral i el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, encapçalen la manifestació.

Podem i IU, en solitari

Tant el PSOE com el PP i Ciutadans han rebutjat adherir-s'hi. De fet, els socialistes han reclamat a Podem que faci política dins de les institucions i no pas al carrer després d'haver acordat amb Sánchez els pressupostos generals de l'Estat per al 2019, que difícilment arribaran a bon port.

Podem recorda, però, que al febrer ja va presentar al Congrés un text alternatiu al "projecte de llei de Guindos" de contractes de crèdit immobiliari, justament per retirar els impostos dels clients, i que va ser rebutjat per la resta de grans formacions espanyoles. "És hora de defensar una justícia independent de política i de pressions de poders econòmics, que la població recuperi com més aviat millor tot el que s'ha cobrat de manera indeguda per les entitats financeres, que no es permeti més l'abús de les clàusules dels contractes i que s'articulin mecanismes de protecció a la població", reclama Podem.