Manuel Lao, el català més ric amb 1.400 M€

Manuel Lao, l'expropietari de Cirsa, és el català més ric i ocupa el lloc número 12 a l'Estat, amb una fortuna que es calcula en 1.400 milions d'euros, segons la llista Forbes dels 100 espanyols més rics. Lao puja dos llocs respecte a l'any passat, quan ocupava el lloc número 14.

La llista dels espanyols més rics l'encapçala, un any més, el fundador i principal accionista d'Inditex, Amancio Ortega, amb una fortuna que es calcula en uns 57.000 milions d'euros. Malgrat continuar al capdavant de la llista, són 6.000 milions menys que l'any passat.

De fet, la fortuna d'Ortega equival als diners que tenen junts els següents 45 que surten a la llista. Però en general les 100 primeres fortunes de l'Estat han perdut diners el 2020, en part per l'impacte del covid, ja que tenen un patrimoni conjunt de 130.505 milions d'euros, un 12% menys que l'any passat.

Entre els catalans, Lao avança aquest any Sol Daurella. La presidenta de Coca-Cola European Partners ocupava l'any passat l'onzena posició de la llista i era la primera catalana a aparèixer, amb una fortuna de 1.600 milions d'euros. Aquest any, per trobar-la, cal baixar al lloc número 14, amb 1.300 milions d'euros.

El següent català de la llista és Alberto Palatchi (Galma Capital), al lloc número 16, amb un patrimoni de 1.200 milions d'euros, just per davant d'Isak Andic (Mango), que se situa en el lloc 17 amb també 1.200 milions.

Altres catalans que surten a la llista són Thomas Meyer (Desigual), al lloc 19 i amb 1.200 milions; Manuel Puig (vicepresident de Puig), al lloc 25 i amb 950 milions d'euros; Jorge Gallardo (Almirall), al lloc 26 amb 900 milions, i el seu germà Antonio, al lloc 27 i la mateixa fortuna. En el lloc 31, amb 700 milions, apareix Ricardo Portabella, membre de la família fundadora de Danone.

La segona dona catalana que apareix a la llista és Núria Roura, accionista de Grifols, al lloc 33 i amb una fortuna de 700 milions d'euros; i al lloc 36 s'hi pot trobar Carmen Daurella, accionista de Coca-Cola European Partners, amb 600 milions, la mateixa quantitat que Carmen Thyssen, que ocupa el lloc 37. Amb quantitats de 500 milions o inferiors apareixen altres catalans, com José Llorens, Marc Puig (Puig) i els seus germans; Mercedes i Alicia Daurella, Víctor i Raimon Grífols, Jordi Rubiralta i els seus germans (Werfrenlife); els germans Carulla-Font (GBFoods); Josep Puig Alsina (Puig); Javier Ventura Ferrero (Adams Foods), i altres accionistes dels grups Puig, Grifols i GB Foods.