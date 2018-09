Manuel Valls serà professor de "processos migratoris" a Esade durant aquest curs

L'ex primer ministre francès, Manuel Valls, serà professor a l'escola de negocis Esade durant el curs 2018-2019, segons ha avançat aquest dimecres 'La Vanguardia'. El polític impartirà l'assignatura 'Processos migratoris i geografia urbana' a la Facultat de Dret del centre universitari barceloní.

El degà de l'Esade Law School, Eduardo Berché, ha explicat que la incorporació de Valls al programa del grau de dret permetrà que els alumnes "puguin viure l'experiència única d'aprendre i conèixer la visió d'una persona que ha estat en la primera línia de la política internacional".

Per al degà, la presència de "líders globals" al programa "acosta el coneixement a la pràctica, impulsa la reflexió i el debat a classe sobre les principals qüestions d'ordre global del moment i permet als alumnes estar millor preparats per als futurs reptes professionals". Valls encara no ha confirmar si serà el pròxim candidat de Ciutadans a les eleccions municipals de Barcelona.

Abans de ser primer ministre de França, Valls també va ocupar el càrrec de ministre de l'Interior al govern del socialista François Hollande. Com a titular d'aquesta cartera, va impulsar una política molt dura amb la immigració i va fer declaracions impopulars contra el poble gitano. Per exemple, Valls va afirmar que els gitanos de Romania i Bulgària no tenien lloc a França.