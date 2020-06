Mercadona invertirà 140 milions a Catalunya el 2020

La cadena de supermercats valenciana Mercadona invertirà aquest 2020 uns 140 milions d'euros a la seva xarxa logística i comercial a Catalunya. Segons ha informat la companyia en un comunicat, el gruix de la inversió es destinarà a l'obertura de sis nous supermercats i de 21 remodelacions de botigues ja en funcionament. En total, Mercadona té prop de 250 locals a Catalunya i uns 13.500 treballadors.

De les sis noves obertures, cinc corresponen a reemplaçaments de supermercats antics que no complien els estàndards de la companyia. De fet, amb aquesta inversió el grup accelera la renovació de la seva xarxa d'establiments per adequar-la al nou model de "botiga eficient". L'empresa confia acabar el 2020 amb 159 supermercats plenament adaptats a Catalunya. A tall d'exemple, aquest dilluns s'ha obert un nou establiment al centre de Blanes que substitueix dues botigues més petites de la cadena. Així mateix, Mercadona preveu obrir dos nous establiments (i clausurar-ne els antics) a Manresa i Tàrrega en els pròxims mesos.

La renovació dels supermercats va en la línia del sector del comerç en general, que aposta per millorar l'experiència de compra dels clients amb botigues més àmplies i més serveis. En el cas dels supermercats també hi ha un canvi d'hàbits de la població en el cistell de la compra, amb més presència del menjar precuinat i per emportar-se. Concretament, la cadena valenciana vol acabar aquest any amb 44 botigues més a Catalunya amb el servei "A punt per menjar" (plats preparats), que s'afegirien a les 49 que ja l'ofereixen.

A banda de les botigues, una part de la inversió prevista aquest 2020 es destinarà a la millora de les instal·lacions dels dos centres logístics de la companyia a Abrera i Sant Sadurní d'Anoia, per consolidar el servei d'entrega a domicili de compres per internet que ofereix a Barcelona i més municipis de l'àrea metropolitana. El servei es coordina des del magatzem del grup a la Zona Franca de Barcelona.

Pla de 1.700 milions

Aquesta inversió forma part del pla d'inversions de 1.700 milions anunciat per a aquest any pel president de la companyia, Juan Roig. Mercadona és el grup de supermercats amb més quota de mercat tant a Catalunya com a Espanya, i va tancar el 2019 amb una facturació de 25.500 milions d'euros i un benefici de 623 milions. No obstant això, a l'abril va anunciar que, arran de l'esclat de la pandèmia de covid-19 i l'adaptació del sector del comerç alimentari a la nova situació, va reduir el benefici un 95%.

Aquesta caiguda dels guanys es deu a l'augment de costos, que ha superat l'increment de les vendes, perquè s'han hagut de contractar 600 treballadors més a Espanya (als quals cal sumar-hi 1.400 més de subcontractats en serveis de neteja i seguretat) i s'han readaptat les botigues per complir la normativa d'higiene i de seguretat contra el coronavirus. En paral·lel, Mercadona està immersa en un procés d'expansió del negoci a Portugal.