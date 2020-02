"Encara hem d'assumir que la nostra expansió no passarà pel Mobile"

Fa un any va ser una de les atraccions principals del Mobile World Congress: l'empresa catalana AIS va connectar un quiròfan de l'Hospital Clínic amb l'auditori de Fira de Barcelona per demostrar que una connexió en directe entre cirurgians per assistir operacions és possible amb el 5G. Aquest any, la companyia repetia per demostrar, aquesta vegada sobre l'escenari principal, que el pilot ja no és un pilot. La cancel·lació de l'esdeveniment els ho impedeix. "Estem tocats", confessa Rodrigo Menchaca, conseller delegat de la companyia. "Aquest any era la consolidació de tot el que vam fer i ens hem quedat a les portes", lamenta.

Ser al Mobile els va comportar arribar a Xile, Mèxic i la Xina, i sobretot –diu– deixar de perseguir hospitals perquè els hospitals comencessin a perseguir-los a ells. "L'exposició internacional en el nostre cas, més que empresarial és un impacte directe als pacients", indica Menchaca. Malgrat això, no culpa la GSMA i entén la decisió com un punt i seguit, no com un punt final. "Però la innovació no para, no podem frenar els anuncis un any, així que haurem de buscar una altra fórmula per presentar-los", avisa.

Ara bé, les possibles alternatives no estan al nivell del que ofereix el Mobile. "El nombre de persones i de premsa internacional que tens al congrés no el tens fora", explica un portaveu de Seat.

La manca d'una trobada alternativa semblant a Barcelona

Aquestes conseqüències podrien anar fins i tot una mica més enllà en el cas de les start-ups. "Encara ens hem de fer a la idea que la nostra estratègia d'expansió no passarà per aquest esdeveniment, un dels pocs de dimensió significativa que hi ha a Barcelona", assenyala Daniel Oliver, director de Capital Cell, plataforma d'inversió en biotecnologia. "Aquí no tenim cap trobada semblant [per a les start-ups], estaria bé que algú pensés en fer-la aquest any", proposava abans que saltés la crida de Barcelona Tech City per fer un esdeveniment per a emprenedors els mateixos dies en què estava previst el congrés.

Per a Capital Cell era la primera vegada al 4YFN, l'esdeveniment paral·lel al Mobile dedicat a l'emprenedoria. "Ens agafa en un any en què estem creixent molt i el tipus de contactes que es fan allà ens haguessin anat molt bé", reconeix Oliver. Tot i això, l'empresa ha decidit no reclamar la devolució dels diners invertits en l'estand. "Si fossin 25.000 euros sí que els reclamaria, però es tracta d'un esdeveniment que li ha donat molt a Barcelona, no m'importa fer front a aquestes pèrdues", diu.

En el seu cas, pel fet de participar sota el paraigua de Barcelona Tech City, el preu de l'estand no arribava als 1.000 euros. Les start-ups que hi tenen espai físic i hi van de forma independent n'han d'abonar uns 2.500 pels tres dies. De fet, encara no hi ha una resposta clara a com es compensarà aquesta inversió anticipada.