Mòbils plegables i amb 5G: les primeres novetats del Mobile a Barcelona

Huawei ha llançant aquest diumenge a l'avantsala del Mobile World Congress (MWC) el telèfon plegable Mate X, el nou vaixell insígnia de la companyia xinesa, que està preparat per a connectar-se a través de la xarxa 5G i que costarà 2.299 euros i sortirà a la venda a mitjans d'any. El diumenge previ a la inauguració de l'esdeveniment és la data triada per la majoria de fabricants per presentar les seves noves apostes.

La companyia xinesa ha fet el llançament del terminal, que assegura ser "el plegable més ràpid del món", en un acte multitudinari a la Fira de Montjuïc de Barcelona. La presentació ha tingut com a mestre de cerimònies Richard Yu, el conseller delegat de la divisió de consum de Huawei. "El futur ja és aquí", ha dit el directiu sobre el nou dispositiu.

El mòbil plegable de Huawei arriba només tres dies després del presentat per Samsung, el seu principal competidor, que va llançar el Galaxy Fold a San Francisco (Estats Units). La principal diferència amb el model de Samsung -que incorpora dues pantalles diferenciades: una petita per funcionar com mòbil i una altra més gran per a tauleta- és que el Mate X té una única pantalla, que es doblega i, en desplegar-se, amplia la seva mida.

Plegat, el terminal és un mòbil menys gruixut de l'esperat (només 11 mil·límetres) i compta amb dues pantalles, una de 6,6 polzades principal i una altra en la part del darrere de 6,38. Juntes i desplegades formen una pantalla de 8 polzades (més gran que el model Samsung, de 7,2). Té una resolució de 2480 x 2200 megapíxels.

"És molt versàtil i útil", ha explicat Yu. El terminal té 8 gigues de RAM i està preparat per a connectar-se al 5G. Això implica que pot descarregar fins a una giga de dades en només tres segons, a més té la possibilitat d'incorporar una doble targeta SIM i una segona bateria interior que accepta càrrega ràpida.

Més velocitat de connexió

La xinesa Xiaomi també ha pujat al tren dels mòbils 5G amb una adaptació del seu model Mi MIX3 a aquesta tecnologia, que sortirà a la venda al maig per un preu a partir de 599 euros. La presentació en societat del nou dispositiu ha tingut lloc al Palau de Congressos de Catalunya. "Mantenim la nostra filosofia de productes extraordinaris a preus honestos", ha assegurat Donovan Sung, el director global de producte de Xiaomi.

El principal tret distintiu del Mi MIX 3 5G és que incorpora el processador Qualcomm Snapdragon 855, que compta amb un mòdem que permet la connexió amb xarxes 5G quan estiguin disponibles. Per explicar els beneficis que aportarà aquest processador, Xiaomi ha convidat el president del fabricant de xips Qualcomm, Christian Amon, que ha afirmat que el 5G "ja és aquí". Tot i els rumors de les últimes setmanes, Xiaomi no ha acabat presentant un nou terminal plegable com el que ja ha anunciat Samsung.

Amon ha assegurat que aquest nou processador és "dues vegades més potent" que els productes similars de la competència, i ha destacat que amb el 5G l'usuari tindrà una connectivitat directa i contínua. La resta de característiques del Mi MIX 3 5G són les mateixes que les de la versió anterior d'aquest 'smartphone': té una càmera frontal de 24 megapíxels i una càmera posterior de 12 megapíxels, una pantalla de 6,39 polzades i lector d'empremta a la part posterior.