Montoro avança que Catalunya assolirà l'objectiu de dèficit i veu "factible" que algunes comunitats tinguin superàvit

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha avançat aquest dimarts que les comunitats autònomes assoliran el seu objectiu de dèficit públic, per sota del 0,6%. "Inclosa Catalunya", ha apuntat Montoro, que ha subratllat que fins i tot alguns territoris és "molt factible que entrin en superàvit". El ministre ho ha explicat en la seva primera compareixença a la comissió de Pressupostos del Congrés, on ha repassat les conseqüències de la pròrroga pressupostària del 2017 i ha justificat la imposició del sostre de despesa perquè els ajuntaments compleixin la llei d'estabilitat pressupostària.

En la seva compareixença, Montoro ha subratllat que Catalunya pot complir "perfectament" el seu objectiu de dèficit públic del 0,6% del PIB, tal com ha apuntat l'Airef també aquest dimarts. Seria una xifra millor que la de l'any anterior, que es va quedar en el 0,93%. Pel que fa a la resta de comunitats, el ministre ha assenyalat la possibilitat que "millorin l'objectiu de dèficit per a aquest exercici", inclosa l'entrada en superàvit.

El titular d'Hisenda ha assistit a la comissió per argumentar la pròrroga dels pressupostos del 2017 després de no presentar cap projecte de cara al següent exercici. Així, Montoro ha apuntat a la qüestió catalana com "un gran assumpte polític" que "s'ha creuat" pel camí i ha impedit, des del seu punt de vista, obtenir prou suports per garantir que tirarien endavant. D'aquesta manera, Montoro ha considerat que hauria sigut una "irresponsabilitat" presentar el projecte de pressupostos sense tenir els vots de la resta de grups garantits i que hauria creat un escenari de "gran inestabilitat política". "Esperem portar-los com més aviat millor", ha asseverat Montoro, que ha demanat predisposició a la resta de forces polítiques per arribar a acords. En concret, s'ha referit a Ciutadans quan ha confiat a arribar a pactes amb els partits que van avalar la regla de despesa.

Montoro, a més, ha apuntat que, aprofitant el context de "creixement econòmic", confia orientar els pressupostos del 2018 a una reforma del model de finançament autonòmic que, segons ha apuntat, no s'ha pogut abordar anteriorment per la crisi econòmica.

L'oposició ha retret al ministre que hagi incomplert la Constitució i la llei d'estabilitat pressupostària, que dictamina que el govern espanyol ha de presentar la seva proposta de pressupostos a les corts espanyoles abans de l'1 d'octubre de l'any anterior al qual faci referència.

El sostre de despesa al món local

A instàncies de Podem, Montoro també ha justificat l'aplicació de la regla de despesa a fi d'assegurar el compliment de la llei d'estabilitat pressupostària. "La regla de despesa és fonamental", ha argumentat el ministre, que ha situat com a prioritari el compliment de la llei i les directrius que marca la Unió Europea. "Quan tens un dèficit alt, estàs pressupostàriament enterrat. Si estàs en equilibri i amb superàvit, la regla de despesa exerceix la seva acció i mostra la seva virtualitat", ha afegit Montoro, que ha negat cap "intervenció" a l'Ajuntament de Madrid, sinó un mer "control".