Montseny obrirà la seva primera cerveseria l’any que ve

La Companyia Cervesera del Montseny és la gran elaboradora artesana de Catalunya. La seva producció (300.000 litres a l’any) i la seva facturació (un milió d’euros l’any passat) la situen a molta distància respecte a la resta de petites cerveseres de Catalunya. Però Montseny també és a anys llum de les dimensions de les grans cerveseres artesanes mundials. Malgrat aquesta llunyania, l’any que ve farà un pas per emular-les: obrirà la seva pròpia cerveseria.

“Tenim un local comercial emparaulat i, si va bé, potser reproduirem la idea amb franquícies”, explica Julià Vallès, director general de la companyia, que evita donar pistes sobre on ubicaran l’establiment. Només cedeix que serà al Vallès i que invertiran al voltant de 50.000 euros en un bar on, a més de cerveses Montseny i altres artesanes convidades, hi haurà alguna cosa per picar.

Amb aquesta nova iniciativa, Montseny, que el 2017 ha complert els deu anys de vida, s’acosta a models ja assajats -i exitosos- com els de l’escocesa Brewdog i la danesa Mikkeller, totes dues amb una gran xarxa de cerveseries a tot el món (només Brewdog en té més d’una trentena). La inversió en el seu primer bar permetrà també desenvolupar la marca Montseny, una de les fites en què l’empresa vol invertir l’any que ve.

Inversió per enllaunar cervesa

Aquest any, Montseny ha invertit prop de 300.000 euros. El centre d’aquesta despesa ha sigut l’adquisició de nova maquinària per començar a envasar el seu producte en llauna, una fórmula poc assajada a Catalunya pels fabricants artesans. Segons l’últim balanç de Gecan, el gremi dels productors, només un 5% de la cervesa artesana es distribueix amb aquest format. Montseny preveu que el 10% de les seves vendes d’aquest any siguin en llauna i que el 2018 aquesta producció es dupliqui.

L’empresa ha invertit prop de 150.000 euros per iniciar aquesta producció. Vallès explica que el nou format permet protegir la cervesa artesana de la llum solar però sobretot destaca els avantatges pel que fa a espai i transport (es redueixen costos logístics) i que fa més fàcil l’ús al consumidor. Aquest nou envàs els ha permès entrar en grans superfícies on fins ara no podia anar.