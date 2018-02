Nadal: "El Mobile no va perillar seriosament però hi ha altres llocs d'Europa amb temptacions d'endur-se el saló"

"El Mobile World Congress d'aquest any no va perillar seriosament". Així de clar ha sigut el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, aquest matí en una entrevista a TV3. Nadal ha explicat que la tensió política a Catalunya no va fer trontollar seriosament el saló, però sí que ha admès que "hi ha altres llocs que davant aquesta incertesa han tingut la temptació de posicionar-se per endur-se'l".

El ministre, però, els ha respost que "el govern espanyol farà tot el possible perquè això no passi" i ha assegurat que les principals operadores i expositors, amb qui s'han reunit últimament, se senten a gust celebrant el MWC a Barcelona. Nadal, però, ha assegurat que després de l'1 d'octubre Catalunya va patir uns efectes semblants als del Brexit: "S'ha viscut una situació d'inestabilitat i altres llocs d'Europa han vist l'oportunitat per posicionar-se".

El govern espanyol, però, està convençut que Barcelona és la millor opció per als organitzadors del saló: "Barcelona ho té tot, i és l'única ciutat del sud d'Europa capaç de posicionar-se com un clúster tecnològic europeu; l'oferta turística és imbatible", ha dit Nadal.

Malgrat això, Nadal ha advertit que "el Mobile d'aquest any ha de ser un èxit perquè es pugui mantenir", i s'ha mostrat optimista que es batran tots els rècords.

El ministre manté que l'1-O va afectar el turisme

El titular de Turisme també ha valorat les dades de l'últim trimestre a Catalunya pel que fa al nombre de visitants. Nadal ha assegurat que d'octubre a desembre "les dades van ser molt dolentes només a Catalunya": "El pont de la Constitució, l'ocupació hotelera va pujar 10 punts a tot arreu mentre que a Catalunya va caure sis punts", ha assegurat el ministre.

Nadal també ha avançat que la situació al gener "ha millorat" i que el govern espanyol és optimista "sempre que les notícies que surtin de Catalunya cap a l'exterior siguin de tranquil·litat i normalitat". La clau és, segons el ministre, que es formi un govern que acati la Constitució. En aquest sentit, Nadal ha considerat que la investidura de Carles Puigdemont "és molt difícil": "Jo crec que és molt complicat que una persona en les seves circumstàncies sigui investit president; primer hauria de fer front a les causes judicials", ha dit el ministre.