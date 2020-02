Naturgy obté un benefici de 1.400 millions d'euros el 2019 després de les pèrdues milionàries de l'any anterior

Després d'un any 2018 amb pèrdues de 2.800 milions d'euros per la depreciació d'actius, Naturgy (antiga Gas Natural Fenosa) ha tornat als números verds el 2019. L'empresa energètica ha obtingut un benefici net de 1.401 milions d'euros. Sense tenir en compte els elements no recurrents, el benefici hauria estat de 1.432 milions.

El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat aquest dimecres que els bons resultats s'han obtingut malgrat un entorn energètic complicat. "El mercat del gas s'ha deteriorat paulatinament al llarg dels trimestres", ha subratllat Reynés, que fa dos anys va accedir a la presidència de la companyia.

Reynés ha lamentat que l'entorn econòmic també s'està complicant amb qüestions difícils de preveure com l'epidèmia del coronavirus, que està castigant els mercats, i ha rebutjat fer previsions pel 2020: "La volatilitat dels mercats actuals, tant de preus com de volums, ens porta a ser prudents el 2020 i no donarem cap estimació".

Naturgy va invertir 600 milons d'euros el 2019 en renovables i ha augmentat la seva capacitat d'energies verdes un 22%, fins als 5.000 megawats a nivell global. "Volem jugar un paper rellevant en la transició energètica", ha destacat el president de l'empresa.

Amb aquests resultats econòmics del 2019, l'energètica manté el seu compromís d'una remuneració total de 1,37 euros per títol per als seus accionistes i pagarà un dividend complementari de 0,6 euros al març, quan l'hagi aprovat la Junta General d'accionistes.