Nissan deixarà de fabricar la NV200 dièsel, que es fa a Barcelona

Nissan ha confirmat aquest divendres una notícia que ja es veia venir: deixarà de fabricar a la planta de la Zona Franca de Barcelona la versió dièsel de la furgoneta NV200, i només farà la versió elèctrica d'aquest model, la e-NV200, que també es fa a Barcelona.

L'anunci, que la companyia nipona ha fet a Suïssa, posa encara més incertesa al futur de la fàbrica de Barcelona, que ha anat perdent models els últims anys i que està a l'espera de l'assignació de nous models que garanteixin la seva continuïtat.

Ken Ramírez, vicepresident sènior de vendes i màrqueting de Nissan Europa, ha justificat la supressió del model per centrar-se en la furgoneta elèctrica. "Amb les administracions i els consumidors cada cop més compromesos amb la mobilitat de zero emissions i en un moment de creixement substancial del comerç electrònic, la furgoneta e-NV200 ofereix la solució perfecta de zero emissions per a l'entrega d'última milla", ha indicat. I en aquest sentit ha dit que l'augment de les comandes de l'e-NV200 "reflecteix aquesta tendència, i s'espera un creixement més gran l'any que ve".

Segons Nissan, l'e-NV200, que es fabrica en exclusiva a la fàbrica de la Zona Franca per a tot el món des del 2014, està vivint un augment de la demanda. El 2018, segons la companyia, la producció va augmentar un 50% respecte a l'any anterior, fins arribar a les 6.000 unitats.

La companyia es prepara per a un creixement de la demanda d'aquest model, tant per a passatgers com de càrrega, i per això Nissan Espanya ha ampliat les instal·lacions de la seva planta de bateries a la Zona Franca, on des del febrer de l'any passat es munta en aquest model la bateria de 40 kWh.

La furgoneta que es deixarà de fabricar aquest any, la NV200, va ser furgoneta de l'any el 2010, i des que es va començar a fabricar el 2009 fins al 2018 se n'han fet 171.300 unitats.

Nissan ha volgut rebaixar la incertesa sobre la fàbrica de Barcelona assegurant que la factoria està centrada en la competitivitat i la qualitat en la producció de la família de 'pickups' per a les marques Nissan, Renault i Daimler (Mercedes), així com en la e-NV200. Com a únic centre mundial de fabricació d'aquest últim model, ha dit l'empresa, abasteix tots els mercats del món, "la qual cosa demostra la competitivitat de les operacions industrials de Nissan a Espanya". L'empresa també ha destacat que el 89% de la producció de l'any passat va anar a l'exportació a més de 20 països, entre els quals el Japó, on té la seu la multinacional.