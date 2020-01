La plantilla de Nissan es mobilitzarà per la continuïtat de la planta de la Zona Franca

El futur de l'empresa de Nissan a la Zona Franca és cada cop més incert després que la direcció hagi anunciat aquest dimarts al comitè d'empresa que a partir del maig es deixarà de fabricar la pick-up X-Class de Mercedes. La retirada d'aquest model farà que la producció de la factoria passi a ser aquest any de només 42.000 vehicles, si no s'adjudica cap nou model, 14.000 menys que el 2019, segons el sindicat CCOO. El mateix president de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, ha admès en la reunió amb els representants dels treballadors que amb aquesta xifra "la planta no és rendible".

Davant d'aquesta situació i per reclamar un nou model que garanteixi el futur de la companyia, els treballadors preparen un seguit de mobilitzacions que començaran dimarts que ve amb una concentració de tots els empleats de les diferents fàbriques a Catalunya davant de l'ambaixada del Japó a Barcelona.

L'únic compromís de l'empresa ha sigut fer un estudi de viabilitat de la factoria que tenen previst presentar el juny, un mes després que s'acabi la producció de la pick-up de Mercedes. "Hi ha dues opcions: que ens adjudiquin un nou model o el tancament", explica el secretari general de la secció sindical intercentres de CCOO a Nissan. L'únic model que ara per ara està per adjudicar és un totterreny urbà elèctric que està previst que surti al mercat el 2023. "El que impedirem és que hi hagi un tancament encobert, que sembla que és el que estan fent", denuncia el portaveu sindical.

Des del departament d'Empresa i Coneixement han declinat fer declaracions sobre la situació i els seus portaveus s'han limitat a dir que mantenen "contacte regular" amb la companyia.