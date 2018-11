Nissan retalla un 4,7% la producció de vehicles a Espanya a l'octubre

El fabricant japonès d'automòbils Nissan va tancar l'octubre amb un volum de producció a Espanya de 8.378 unitats, fet que suposa un descens del 4,7% en comparació amb les dades del mateix mes de l'any anterior.

Segons dades de la companyia, durant els deu primers mesos de l'exercici actual el volum de fabricació de Nissan a Espanya es va situar en 81.990 unitats, cosa que representa una disminució del 5,6% respecte a les 86.889 unitats dels mateixos mesos del 2017.

La companyia compta amb dues factories, la més important a Barcelona, a la Zona Franca, on produeix actualment la furgoneta NV200 i la seva versió elèctrica eNV200, així com els 'pick-ups' Navara (Nissan), Alaskan (Renault) i Classe X (Mercedes-Benz).

L'aliança reafirma el seu compromís

D'altra banda, malgrat la incertesa produïda per la detenció de Carlos Ghosn, el president de l'aliança de Renault amb Nissan i Mitsubishi, els directius de les tres marques han reafirmat el seu compromís per mantenir l'acord.

En un comunicat publicat aquest dijous, els tres socis han explicat que "de manera unànime i amb convicció" els seus consells d'administració han "reafirmat" aquests últims dies el seu "profund" compromís amb la unió. També han destacat l'"èxit" sense comparació de l'aliança, amb la qual han insistit que estan "plenament compromesos".



El comunicat s'ha publicat el dia en què està prevista una reunió de responsables de les tres empreses a Amsterdam, on té la seu l'empresa comuna, formalment per parlar de qüestions operatives però no de la governança, segons han dit a Efe fonts de Renault.



Des de l'arrest de Ghosn a la seva arribada a Tòquio el 19 de novembre, s'han disparat els rumors sobre la suposada voluntat de Nissan d'aprofitar l'ocasió per canviar les regles de funcionament de l'aliança, en la qual l'empresa japonesa estima que no es considera el pes econòmic que té.