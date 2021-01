Norwegian abandona el llarg radi i tancarà les connexions de Barcelona amb els EUA

L'estiu del 2017 Barcelona aconseguia per primer cop un vol directe amb la costa oest dels Estats Units. L'aposta de Norwegian per obrir una base de rutes de llarg radi a l'aeroport del Prat va significar que la capital catalana guanyava connexions amb ciutats com Nova York, San Francisco, Los Angeles, Chicago o Fort Lauderdale (Florida). La pandèmia, però, ha posat contra les cordes la ja difícil situació financera de la companyia aèria, que ha anunciat aquest dijous que deixarà d'operar vols intercontinentals per centrar-se en mantenir la seva xarxa europea.

"La nostra xarxa de vols de curt radi sempre ha sigut la columna vertebral i formarà la base d'un resistent model de negoci en el futur. El nostre focus d'atenció és reconstruir una Norwegian forta i rendible perquè puguem salvar tants llocs de treball com sigui possible", ha dit Jacob Schram, conseller delegat de l'aerolínia. Tot i així, els treballadors de la companyia a Espanya donen per fet que la decisió es traduirà en una "important reducció de la plantilla" i critiquen que l'empresa encara no els ha informat dels processos de regulació d'ocupació que implicarà.

A la base de Norwegian de l'aeroport del Prat hi treballen poc més d'un miler de persones, de les quals 485 són tripulants de les rutes de llarg radi de la companyia. Per tant, aquests empleats es veuran afectats pel canvi de rumb de l'empresa, que a nivell global patiran 2.160 tripulants de les bases a Itàlia, França, el Regne Unit i els EUA. Abans que esclatés l'emergència sanitària del coronavirus, des de Barcelona s'operaven cinc rutes als EUA amb diverses freqüències setmanals. Amb la retirada de Norwegian, Level (l'aerolínia del hòlding IAG) es quedarà sola en els vols low cost entre Catalunya i el continent nord-americà.

Com en el cas del Prat, la companyia també tancarà les bases per a vols transatlàntics de París-Charles de Gaulle, Roma Fiumicino, Londres Gatwick, Fort Lauderdale (Florida), Los Angeles i JFK a Nova York. En aquesta línia, la seva flota canviarà de mida de manera considerable. Per al llarg radi directament ja no es faran servir els Boeing 787 Dreamliner que la pandèmia va deixar aturats a terra. D'altra banda, al curt radi es destinaran de moment 50 avions, que el 2022 l'empresa vol ampliar a 70.

Situació econòmica delicada

L'anunci de Norwegian és la conseqüència d'una situació financera delicada que s'ha agreujat durant els últims anys. La companyia va patir la suspensió temporal de vol per als Boeing 737 Max, els problemes amb els motors Rolls Royce i ara les restriccions a la mobilitat (especialment en els vols intercontinentals) provocades per la pandèmia. Aquesta suma de complicacions i la negativa del govern noruec a contribuir-hi amb més ajudes va obligar l'empresa al desembre a demanar la suspensió de pagaments al seu país d'origen.

Un dels obstacles que haurà de superar Norwegian per sobreviure amb aquesta nova estratègia serà el deute. La companyia vol reduir el passiu fins al voltant dels 20.000 milions de corones noruegues ( 1.934 milions d'euros) i aconseguir entre 386 i 483 milions d'euros de capital nou. "Em complau presentar avui un sòlid pla de negoci, que propiciarà el renaixement de l'empresa. Al centrar la nostra operativa en una xarxa de curt radi, el nostre objectiu és atreure inversors nous i existents", ha assegurat Schram.