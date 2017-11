Nova multa a Jaime Botín, el banquer reincident

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) s’ha convertit en el malson de Jaime Botín, el germà del traspassat Emilio Botín, que va ser president del Santander. Jaime, de 81 anys, també es va dedicar a la banca però en una altra entitat, Bankinter, de la qual va ser conseller delegat i president. Però la seva inversió al banc no s’ha declarat sempre. De fet, segons publicava ahir el Butlletí Oficial de l’Estat, la CNMV ha multat la firma XYZ Heritage Foundation, de la qual Jaime Botín és l’únic beneficiari, amb 200.000 euros per no haver comunicat participacions significatives a Bankinter. No declarar aquestes participacions és una infracció greu de la llei del mercat de valors.

Però no és el primer cop que Jaime Botín té aquest problema. Quan es va filtrar la denominada llista Falciani, amb una sèrie de noms de persones que tenien dipòsits al banc HSBC de Suïssa, el nom de Jaime Botín hi va sortir i es demostrar que tenia participacions a Bankinter sense declarar. Va ser un procediment llarg, i al desembre del 2013 el ministeri d’Economia i Competitivitat li va imposar una multa total de 700.000 euros, 500.000 dels quals eren per a Botín i 200.000 euros per a la XYZ Heritage Foundation.

Unes multes que Jaime Botín va recórrer i que l’Audiència Nacional va acabar anul·lant, pel retard en la tramitació del ministeri. Però la CNMV no s’hi va conformar i va engegar un nou expedient que va acabar el febrer de l’any 2016 amb una nova sanció de 500.000 euros a Jaime Botín pels mateixos fets.

Contraban d’un Picasso

Però les participacions no declarades a Bankinter no són l’únic maldecap d’aquest veterà banquer, que s’enfronta a un cas judicial de més transcendència. El fiscal li demana quatre anys de presó i 100 milions de multa per un presumpte delicte de contraban relacionat amb la sortida de les aigües jurisdiccionals espanyoles del quadre Cap de dona jove de Picasso, valorat en 26,2 milions d’euros.

El quadre el va trobar la gendarmeria francesa, a petició de les autoritats espanyoles, al port de Calvi, a l’illa de Còrsega, dins un iot de la companyia Euroshipping Charter Company, de la qual és principal accionista l’exbanquer. A més de la presó i la multa, el fiscal vol que es declari el quadre de domini públic espanyol d’acord amb la llei del patrimoni històric. Ara per ara la pintura és al Museu Reina Sofia des de l’agost del 2015, a l’espera de la resolució judicial del cas.

Però aquesta obra d’art tampoc és l’única topada que ha tingut el banquer amb la justícia espanyola. Una jutge el va imputar el setembre passat perquè presumptament, amb tres persones més, va defraudar un milió d’euros deslocalitzant a Portugal l’avió privat que feien servir a Espanya.