Nova York es converteix en la primera gran ciutat americana que limita les VTC

Si Uber i Lyft volen seguir creixent als Estats Units s'hauran d'oblidar de Nova York, almenys durant un any. Aquest dijous s'ha convertit en la primera gran ciutat americana que ha imposat límits a les VTC després de la proliferació de vehicles de lloguer amb conductor.

L'Ajuntament de Nova York, encapçalat pel demòcrata Bill de Blasio, ha aprovat aquest dimecres un projecte de llei per limitar la concessió de llicències VTC durant els pròxims 12 mesos. Durant aquest període de temps, el consistori analitzarà l'impacte d'aquest tipus de serveis en el sistema de transport urbà. La proposta ha tirat endavant després d'aconseguir 39 vots a favor i 6 en contra.

A partir d'ara, la ciutat només atorgarà noves llicències als vehicles que siguin accessibles per a persones en cadira de rodes. Ara bé, aquesta mesura no significa que tots els vehicles que operen sota una llicència VTC hagin de posar fi a la seva activitat, sinó que les flotes d'aplicacions com Uber o Lyft no es podran ampliar. "Estem posant fre a la concessió de noves llicències en una indústria a la qual se li ha permès créixer sense cap vigilància o regulació apropiada", ha dit de Blasio, que també ha assegurat que "més de 100.000 famílies" es beneficiaran d'aquesta regulació.

En aquestes últimes declaracions, l'alcalde de Nova York feia referència al volum de conductors que agrupa el sector a la ciutat, concretament 130.000. Segons un estudi que el consistori va encarregar a economistes independents, els conductors que operen amb VTC podrien veure com el seu salari augmenta un 23%, fins a un mínim de 17,2 dòlars l'hora (14,8 euros l'hora). De fet, la mesura no tan sols va tenir el suport dels taxistes, sinó també el dels mateixos conductors de les aplicacions.

Uber, per altra banda, ja ha mostrat la seva disconformitat amb la normativa. En declaracions recollides pel New York Times, un portaveu de la companyia, Josh Gold, ha criticat que "l'aturada de les noves llicències amenaça un de les poques opcions fiables de transport" i que, mentrestant, "no s'està fent res per arreglar el servei de metro o alleugerir la congestió".