El PIB xinès s'enfonsa un 6,8% el primer trimestre pel covid-19, la primera caiguda en 40 anys

El producte interior brut (PIB) de la Xina va registrar en el primer trimestre del 2020 una contracció del 6,8% en termes interanuals com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia de covid-19 i de les mesures de contenció implementada. Es tracta de la primera caiguda de l'activitat del gegant asiàtic de tota la sèrie històrica, que es remunta al 1992, encara que l'última caiguda del PIB reconeguda per les autoritats xineses data del 1976, segons ha informat aquest divendres l'Oficina Nacional d'Estadística de la Xina (ONE).

Segons les estimacions preliminars de l'oficina estadística xinesa, en el primer trimestre el sector primari va registrar una contracció interanual del 3,2%, mentre que la caiguda del sector industrial va ser del 9,6% i del 5,2% en el sector terciari.

En el quart trimestre del 2019, l'economia del gegant asiàtic havia registrat un creixement anual del 6% i es va tancar l'exercici amb una expansió del 6,1%, aleshores la més feble des del 1990. En dades trimestrals, l'economia de la Xina va registrar entre el gener i el març del 2020 una contracció del 9,8%, després d'haver crescut un 1,5% durant els últims tres mesos de l'any passat.